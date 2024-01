L'envoyée des États-Unis auprès des Nations Unies a déclaré mardi que Washington avait besoin de voir des "changements fondamentaux" avant de pouvoir reprendre son financement à l'UNRWA suite aux allégations israéliennes selon lesquelles certains membres du personnel de l'agence étaient impliqués dans l'attaque du 7 octobre par le groupe islamiste palestinien Hamas.

Linda Thomas-Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU, s'est félicitée de la décision de l'ONU de mener une enquête et un examen de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Elle a déclaré : "Nous devons examiner l'organisation : "Nous devons examiner l'organisation, son fonctionnement à Gaza, la gestion de son personnel et veiller à ce que les personnes qui commettent des actes criminels, comme ces 12 individus, soient immédiatement tenues pour responsables afin que l'UNRWA puisse poursuivre le travail essentiel qu'il accomplit".

Les accusations israéliennes ont incité une cascade de pays à interrompre le financement de l'agence. Un dossier des services de renseignement israéliens, consulté par Reuters, contient des allégations selon lesquelles certains membres du personnel auraient participé à des enlèvements et à des meurtres lors du raid du 7 octobre qui a déclenché la guerre de Gaza.

Le dossier affirme que quelque 190 employés de l'UNRWA se sont doublés de militants du Hamas ou du Jihad islamique. Les Palestiniens ont accusé Israël de falsifier des informations pour ternir l'UNRWA, qui dit avoir licencié certains employés et enquêter sur les allégations.

Plus tôt dans la journée de mardi, le Conseil de sécurité des Nations unies a exprimé son inquiétude face à la "situation humanitaire désastreuse qui se détériore rapidement" dans la bande de Gaza et a exhorté toutes les parties à travailler avec la coordinatrice principale de l'aide humanitaire et de la reconstruction pour Gaza, Sigrid Kaag.

La déclaration des 15 membres du Conseil est intervenue après que Mme Kaag a informé l'organe à huis clos pour la première fois depuis sa nomination il y a environ un mois.

Mme Kaag a déclaré que le rôle humanitaire de l'UNRWA, qui gère des écoles, des cliniques et d'autres services à Gaza, ainsi que la distribution de l'aide, ne pouvait être remplacé.

"Aucune organisation ne peut remplacer ou se substituer à l'énorme capacité, au tissu de l'UNRWA, à la capacité et à la connaissance de la population de Gaza", a déclaré Mme Kaag aux journalistes après avoir informé le Conseil de sécurité.