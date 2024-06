Le département américain de l'éducation a déclaré lundi que l'université du Michigan et la City University of New York n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour lutter contre les récents incidents de nature anti-palestinienne, anti-arabe et antisémite.

Le ministère a également conclu des accords avec les deux universités à la suite de plaintes concernant de tels incidents. Les écoles ont accepté de prendre des mesures telles que la réouverture de certaines plaintes antérieures, la communication de leurs résultats au gouvernement, la formation du personnel sur la manière de répondre aux plaintes pour discrimination et la réalisation d'enquêtes supplémentaires pour évaluer ces expériences discriminatoires, a déclaré le ministère de l'éducation dans un communiqué.

Il s'agit des premières enquêtes conclues parmi les nombreuses qui ont été lancées par le ministère depuis le 7 octobre, après que le groupe islamiste palestinien Hamas a attaqué Israël et qu'Israël a commencé son assaut militaire sur la bande de Gaza gouvernée par le Hamas. Certaines enquêtes portaient sur des incidents survenus avant le début de la guerre.

Le ministère de l'éducation a déclaré que les universités n'avaient pas respecté l'obligation de remédier à un environnement hostile.

Les incidents examinés allaient des menaces signalées par un étudiant juif sur les médias sociaux aux étudiants pro-palestiniens qui ont déclaré avoir été traités de "terroristes". Les universités ont confirmé l'accord de résolution et ont déclaré qu'elles s'opposaient à toute forme de discrimination et de harcèlement.

Les groupes de défense affirment que les incidents liés à la haine et aux préjugés à l'encontre des Juifs, des Musulmans, des Arabes et des Palestiniens aux États-Unis, principal allié d'Israël, ont augmenté au cours de la guerre.

Parmi les incidents alarmants survenus aux États-Unis, citons l'agression mortelle à l'arme blanche d'un enfant américain d'origine palestinienne âgé de 6 ans dans l'Illinois en octobre, la fusillade de trois étudiants d'origine palestinienne dans le Vermont en novembre et l'agression à l'arme blanche d'un Américain d'origine palestinienne au Texas en février.

En avril, un ancien étudiant de l'université de Cornell a plaidé coupable d'avoir proféré des menaces en ligne, notamment de mort et de violence, à l'encontre d'étudiants juifs sur le campus. Des allégations de rhétorique alarmante ont également été formulées lors de récentes manifestations sur les campus universitaires.

Selon les autorités sanitaires de Gaza, plus de 37 000 Palestiniens ont été tués lors de l'assaut israélien contre la bande de Gaza, qui dure depuis huit mois. La guerre a également déplacé la quasi-totalité des 2,3 millions d'habitants de la bande de Gaza, provoqué une famine généralisée et donné lieu à des allégations de génocide qu'Israël nie. L'assaut israélien fait suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1 200 morts et 250 autres personnes ont été enlevées, selon les décomptes israéliens.