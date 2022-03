Les États-Unis défendront "vigoureusement" leurs intérêts économiques contre les politiques de la Chine - Tai

Mme Tai a déclaré à la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants que les discussions de Washington avec Pékin concernant ses engagements d'achat non respectés dans le cadre d'un accord commercial de phase 1 et des politiques non marchandes plus larges avaient été "indûment difficiles" et que de nouveaux outils étaient nécessaires.

"À l'avenir, notre stratégie ne se limitera pas à faire pression sur la Chine pour qu'elle change et devra inclure la défense vigoureuse de nos valeurs et de nos intérêts économiques contre les impacts négatifs des politiques et pratiques économiques de la Chine", a-t-elle déclaré.