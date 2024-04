Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaies au monde, devrait purger une peine de 36 mois de prison après avoir plaidé coupable d'avoir violé les lois contre le blanchiment d'argent, ont déclaré les procureurs américains dans un dossier judiciaire mardi.

M. Zhao, qui devrait être condamné le 30 avril à Seattle, a quitté son poste de directeur de Binance en novembre dernier, lorsque lui et la bourse ont admis les violations et que l'entreprise a accepté une pénalité de 4,32 milliards de dollars.

"Compte tenu de l'ampleur de la violation délibérée de la loi américaine par Zhao et de ses conséquences, une peine de 36 mois est justifiée", ont déclaré les procureurs américains au tribunal de district de l'ouest de Washington.

Les lignes directrices fédérales en matière de condamnation fixent une peine maximale de 18 mois d'emprisonnement pour Zhao, qui avait accepté de ne pas faire appel d'une peine allant jusqu'à cette durée. Il est resté en liberté aux États-Unis grâce à une caution de 175 millions de dollars.

Les autorités américaines ont déclaré que Binance n'avait pas signalé plus de 100 000 transactions suspectes avec des groupes terroristes désignés, notamment le Hamas, Al-Qaïda et l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS).

Les procureurs ont déclaré que la plateforme de Binance soutenait également la vente de matériel pédopornographique et qu'elle était destinataire d'une grande partie du produit des ransomwares.

Zhao, plus connu sous le nom de CZ, a accepté de payer 50 millions de dollars et de cesser toute implication avec Binance, qu'il a fondée en 2017.

La sanction de Binance comprend une amende pénale de 1,81 milliard de dollars et une restitution de 2,51 milliards de dollars. (Rapport de Chris Prentice et Jonathan Stempel, édition de Rosalba O'Brien)