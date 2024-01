Les États-Unis ont demandé lundi à Israël de protéger les innocents dans les hôpitaux, le personnel médical et les patients, alors que les forces israéliennes ont pris d'assaut un hôpital et en ont assiégé un autre en avançant profondément dans l'ouest de Khan Younis, à Gaza.

Les habitants ont déclaré que les bombardements aériens, terrestres et maritimes étaient les plus intenses dans le sud de la bande de Gaza depuis le début de la guerre en octobre.

Les troupes ont pénétré pour la première fois dans le district d'Al-Mawasi, près de la côte méditerranéenne, à l'ouest de Khan Younis, la principale ville du sud de la bande de Gaza. Elles y ont pris d'assaut l'hôpital Al-Khair et arrêté le personnel médical, a déclaré à Reuters le porte-parole du ministère de la santé de Gaza, Ashraf al Qidra.

Israël n'a pas donné d'informations sur la situation à l'hôpital et le bureau du porte-parole militaire n'a fait aucun commentaire. L'armée a déclaré plus tard que trois soldats israéliens avaient été tués lundi dans le sud de la bande de Gaza.

M. Qidra a déclaré qu'au moins 50 personnes avaient été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à Khan Younis, tandis que les sièges des installations médicales signifiaient que des dizaines de morts et de blessés étaient hors de portée des secouristes.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré lundi qu'Israël avait le droit de se défendre, mais a ajouté : "Nous attendons d'eux qu'ils le fassent conformément au droit international et qu'ils protègent autant que possible les personnes innocentes dans les hôpitaux, le personnel médical et les patients".

Israël affirme que les combattants du Hamas opèrent dans et autour des hôpitaux, ce que le Hamas et le personnel médical nient.

Israël a lancé une offensive la semaine dernière pour s'emparer de Khan Younis, qu'il considère désormais comme le principal quartier général des militants du Hamas responsables des attaques du 7 octobre sur le sud d'Israël, qui ont fait 1 200 morts, selon les décomptes israéliens.

Israël a juré d'anéantir le Hamas, le mouvement islamiste palestinien qui dirige la bande de Gaza et a juré de détruire Israël.

Au moins 25 295 habitants de Gaza ont été tués depuis le 7 octobre, ont indiqué les autorités sanitaires de Gaza dans une mise à jour lundi.

BANQUE OCCIDENTALE

La communauté internationale est de plus en plus préoccupée par le nombre de Palestiniens tués lors de l'assaut israélien contre l'enclave densément peuplée et par la crise humanitaire qui touche des centaines de milliers de personnes.

Les États-Unis ont exhorté Israël à réduire les dommages causés aux civils à Gaza, lui ont demandé de mettre fin à la violence des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée et ont déclaré qu'ils croyaient toujours qu'une solution à deux États était possible pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Lundi, à Bruxelles, le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, a éludé la question d'une solution à deux États lors d'une réunion avec ses homologues de l'Union européenne, préférant leur montrer des vidéos de projets d'infrastructure ambitieux.

Israël s'est opposé aux appels à la création d'un État palestinien, et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche une ligne dure, déclarant que tout État palestinien représenterait un "danger existentiel" pour Israël.

Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a diffusé un document de travail contenant une feuille de route pour la paix, qui préconise l'organisation d'une conférence de paix préparatoire par l'Union européenne et les pays arabes. Les États-Unis et l'ONU ont également été invités à y participer.

Washington a demandé lundi qu'une enquête soit menée et que des comptes soient rendus "le cas échéant" à la suite du décès en Cisjordanie, vendredi, d'un Américain palestinien de 17 ans qui, selon les autorités sanitaires palestiniennes, a été tué par les forces de sécurité israéliennes.

La Cisjordanie occupée par Israël a connu une flambée de violence parallèlement à la guerre de Gaza qui a éclaté en octobre.

L'oncle du jeune homme, né aux États-Unis, a déclaré à Reuters qu'il était mort au cours d'affrontements avec l'armée israélienne, au cours desquels des Palestiniens ont jeté des pierres.