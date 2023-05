Les États-Unis ont demandé au Mexique d'examiner si les travailleurs d'une usine Draxton dans la ville mexicaine d'Irapuato se voyaient refuser les droits à la liberté d'association et à la négociation collective, a déclaré mercredi le bureau de la représentante américaine au commerce, Katherine Tai.

Depuis que l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, connu sous le nom d'USMCA, est entré en vigueur en 2020, l'USTR a lancé un certain nombre de plaintes relatives aux droits du travail contre des installations au Mexique, y compris des cas qui ont ouvert la voie à de nouveaux syndicats pour décrocher de meilleurs salaires et avantages.

Les États-Unis ont reçu des informations qui suggèrent le déni des droits du travail, y compris le licenciement d'un responsable syndical et l'interférence pour contrôler le syndicat dans l'usine de Draxton, qui est un fabricant de composants moulés et usinés avec une présence sur les marchés de l'automobile.

Lorsque les travailleurs de l'usine ont tenté d'organiser un nouveau syndicat, dirigé par l'ancien responsable, ils auraient fait l'objet d'intimidations, selon le bureau de l'USTR.

Tai a demandé au gouvernement mexicain d'examiner l'affaire dans le cadre du mécanisme de réaction rapide en matière de travail (RRM) de l'USMCA. Le Mexique dispose de dix jours pour accepter de procéder à un examen et, en cas d'accord, de 45 jours à compter de mercredi pour achever l'examen, a indiqué le bureau de l'USTR.

"Le MRR est un outil d'application efficace pour garantir que les travailleurs de l'usine de Draxton puissent exercer librement leurs droits sans intimidation, harcèlement ou crainte de représailles", a déclaré M. Tai mercredi.