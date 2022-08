Les États-Unis demandent au juge de bloquer la fusion des éditeurs de livres alors que le procès se termine

L'année dernière, le ministère de la Justice a intenté une action en justice pour empêcher Penguin Random House, le plus grand éditeur de livres au monde et propriété du groupe médiatique allemand Bertelsmann SE & Co KGaA, d'acheter son rival Simon & Schuster à Paramount Global.

La juge de district américaine Florence Pan devrait rendre une décision écrite dans les mois à venir, après que les deux parties auront déposé leurs mémoires d'après-procès.

Les cinq plus grands éditeurs contrôlent 90% du marché, et la société combinée en contrôlerait environ la moitié, selon le gouvernement.

"Il ne s'agit pas d'une question d'amour des livres", a déclaré John Read, avocat du ministère de la Justice, devant le tribunal. "Il est incontestable que Penguin sera plus dominant qu'il ne l'est déjà" si la fusion réussit.

Selon John Read, il est extrêmement difficile pour les petits rivaux de faire des percées lorsque les cinq plus grands éditeurs détiennent 90 % du marché. "Même Amazon n'a pas réussi", a déclaré Read au sujet du détaillant en ligne qui a réduit ses ambitions en matière d'édition.

Le gouvernement a fait valoir que l'accord entraînerait une baisse des avances pour les auteurs qui gagnent 250 000 $ ou plus, plutôt que de citer le raisonnement habituel selon lequel les consommateurs paieraient plus.

L'avocat de Penguin Random House, Daniel Petrocelli, a déclaré que la fusion aurait "d'énormes avantages" pour les lecteurs et les auteurs.

L'auteur à succès Stephen King, qui a témoigné au cours du procès de trois semaines, s'est inscrit en faux contre les promesses que les sociétés ont faites de permettre aux imprints de Simon & Schuster, essentiellement des marques différentes de livres, de continuer à faire des offres indépendantes contre Penguin Random House pour les livres.

"Vous pourriez aussi bien dire que vous allez avoir un mari et une femme qui enchérissent l'un contre l'autre pour la même maison. C'est un peu ridicule", a déclaré King au tribunal.

Petrocelli a déclaré dans sa plaidoirie finale que la concurrence entre les maisons d'édition était "bonne pour les affaires" et "augmente leurs chances de remporter le livre".

Le gouvernement a fait valoir que la diminution de la rémunération conduirait à ce que moins d'auteurs restent dans le secteur et à ce que moins d'histoires soient racontées. Les éditeurs ont catégoriquement rejeté l'idée que les plus grands libraires pourraient réduire les avances si la fusion est approuvée.