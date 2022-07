Les États-Unis demandent des discussions sur les politiques énergétiques mexicaines qui "nuisent" aux entreprises américaines.

Cette demande, annoncée par le bureau du représentant américain au commerce, constitue le différend le plus grave entre Washington et Mexico depuis l'entrée en vigueur, il y a deux ans, de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. S'il n'est pas résolu, il pourrait finalement conduire à des tarifs douaniers américains punitifs.

L'USTR a déclaré que les consultations demandées concernent des mesures mexicaines qui, selon lui, désavantagent les entreprises américaines en faveur de la compagnie d'électricité publique mexicaine Comision Federal de Electricidad (CFE) et du producteur de pétrole Petroleos Mexicanos (Pemex).

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, un nationaliste de gauche spécialiste de l'énergie, s'est engagé à relancer Pemex et CFE, que ses prédécesseurs ont, selon lui, délibérément "détruites" pour céder le marché mexicain de l'énergie aux étrangers.

Les États-Unis font maintenant valoir que ses efforts pour renforcer les entreprises publiques semblent contrevenir aux engagements du Mexique dans le cadre de l'USMCA.

"Nous avons exprimé à plusieurs reprises de sérieuses préoccupations concernant une série de changements dans les politiques énergétiques du Mexique et leur cohérence avec les engagements du Mexique dans le cadre de l'USMCA", a déclaré la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, dans l'annonce.

La décision des États-Unis est un coup dur pour le Mexique, et intervient une semaine seulement après que Lopez Obrador ait rencontré le président américain Joe Biden à Washington, et annoncé que les entreprises américaines prévoyaient d'injecter des milliards de dollars dans le secteur énergétique mexicain.

M. Tai a fait valoir que les changements de politique entrepris par le Mexique affectent les intérêts économiques américains dans de multiples secteurs et "dissuadent les investissements" des fournisseurs d'énergie propre et des entreprises qui cherchent à acheter de l'énergie propre et fiable.

En avril, la Cour suprême du Mexique a confirmé la législation controversée sur l'électricité adoptée en 2021, qui stipule que la CFE doit avoir la priorité sur les fournisseurs d'énergie privés lors de la répartition, ou lorsque les centrales sont mises en service.

Lopez Obrador affirme que ses mesures profiteront aux consommateurs et rendront le Mexique plus autosuffisant. L'opposition affirme qu'elles feront augmenter les coûts de l'électricité, mineront la confiance des investisseurs et violeront les engagements du Mexique en matière d'énergie propre.

L'USTR a déclaré qu'il contestait les amendements à la législation mexicaine qui donnent la priorité à la distribution de l'électricité produite par la CFE par rapport aux sources d'énergie plus propres fournies par les fournisseurs du secteur privé, telles que l'éolien et le solaire.

L'USTR a déclaré que le Mexique a également "retardé, refusé ou omis d'agir" sur les demandes de permis pour les installations d'énergie renouvelable et pour le stockage, le transbordement ou la vente de carburants, rendant difficile la participation des entreprises privées - faisant écho aux plaintes des lobbies commerciaux mexicains.

"Nous avons essayé de travailler de manière constructive avec le gouvernement mexicain pour répondre à ces préoccupations, mais, malheureusement, les entreprises américaines continuent de faire face à un traitement injuste au Mexique", a déclaré M. Tai.

LES TARIFS DOUANIERS NE SONT PAS DES OBJECTIFS

Un responsable de l'USTR a déclaré aux journalistes lors d'une conférence téléphonique que les tarifs punitifs étaient "une possibilité à terme si nous ne parvenons pas à résoudre ce problème par d'autres moyens", mais que l'agence espérait rouvrir le marché aux entreprises américaines par le biais de consultations.

"Un succès n'est pas d'obtenir des tarifs douaniers", a déclaré le fonctionnaire.

Ken Salazar, l'ambassadeur américain au Mexique, a déclaré en juin que les politiques énergétiques du Mexique avaient mis en péril quelque 30 milliards de dollars de projets d'investissement américains existants ou prévus au Mexique.

Selon les règles de l'USMCA, si la plainte n'est pas résolue dans les 75 jours, l'USTR peut demander à un groupe spécial de règlement des différends d'examiner les revendications.