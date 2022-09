Les États-Unis demandent instamment à la cour d'appel d'empêcher Trump de consulter des documents classifiés

Les procureurs ont demandé à la cour d'appel d'Atlanta de lever le sursis accordé par le juge Alieen Cannon, qui les empêche d'utiliser les documents classifiés dans le cadre de l'enquête criminelle en cours, jusqu'à ce qu'un arbitre indépendant, appelé maître spécial, termine son examen pour éliminer tous les documents qui pourraient être privilégiés.

Sur les plus de 11 000 documents saisis par le FBI à Mar-a-Lago le 8 août, environ 100 portent des marques classifiées.

"Le plaignant laisse à nouveau entendre qu'il aurait pu déclassifier les documents avant de quitter son poste. Comme auparavant, cependant, le demandeur ne parvient pas à déclarer, et encore moins à démontrer, qu'il a effectivement pris cette mesure", ont écrit les avocats du ministère de la Justice dans un document déposé mardi dernier, en référence à l'ancien président républicain, qui a intenté un procès au ministère après que le FBI a effectué une perquisition dans sa maison et son country club en Floride.

Le dernier dépôt du gouvernement a eu lieu quelques heures seulement après que le juge américain Raymond Dearie, qui a été nommé par Cannon en tant que maître spécial, ait pressé les avocats de Trump lors d'une audience à Brooklyn de lui fournir des preuves que Trump avait effectivement déclassifié certains des documents saisis.

"Si le gouvernement me donne une preuve prima facie (un terme juridique signifiant qu'un fait est présumé vrai jusqu'à ce qu'il soit réfuté) que ceci est classifié, et que vous décidez de ne pas avancer une demande de déclassification ... en ce qui me concerne, c'est la fin de l'affaire", leur a dit Dearie. "Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger".

Dans leur dépôt auprès de la cour d'appel, les procureurs fédéraux ont souligné que les avocats de Trump avaient résisté à la demande de Dearie.

Dearie a été nommé à la demande de Trump, et Cannon l'a chargé d'examiner tous les documents, y compris les documents classifiés, afin qu'il puisse séparer tout ce qui pourrait être soumis au privilège avocat-client ou au privilège exécutif - une doctrine juridique qui protège certaines communications de la Maison Blanche de la divulgation.

Le ministère de la Justice mène une enquête criminelle sur M. Trump pour avoir conservé des documents gouvernementaux, certains marqués comme hautement classifiés, y compris top secret, à Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021. Trump a nié tout acte répréhensible et a déclaré, sans fournir de preuves, que l'enquête est une attaque partisane.

Comme l'une de ses défenses, Trump a affirmé dans des messages sur les médias sociaux sans preuve qu'il avait déclassifié les documents. Cependant, ses avocats n'ont pas fait de telles affirmations dans aucun de leurs documents juridiques.

"L'effort du plaignant pour soulever des questions sur le statut de classification est un faux-fuyant", ont déclaré les procureurs à la Cour d'appel des États-Unis pour le 11e circuit dans leur dépôt tardif mardi soir. "Même si le demandeur pouvait démontrer qu'il a déclassifié les dossiers en question, il n'y aurait toujours aucune justification pour restreindre l'utilisation par le gouvernement de preuves au centre d'une enquête criminelle en cours."

Trump est un ancien président et les dossiers ne lui appartiennent pas. Cependant, les procureurs n'ont pas fait directement appel de cette partie de l'ordonnance de M. Cannon. Les avocats du ministère ont précédemment déterminé qu'ils pensaient que Trump, en tant qu'ancien président, ne pouvait pas faire valoir le privilège exécutif sur le président en exercice, Joe Biden.

On ne sait toujours pas comment le 11e circuit à tendance conservatrice, qui compte 6 des 11 juges nommés par Trump, va statuer, et la cour n'a pas encore révélé lesquels de ses trois juges prendront en charge l'appel du ministère de la Justice.

Plus tôt dans la journée de mardi, les avocats de Trump ont déposé leur réponse à l'appel du département, exhortant la cour à maintenir le sursis et à leur permettre, sous la supervision de Dearie, d'examiner tous les documents saisis, y compris ceux marqués comme étant classifiés.