Les États-Unis condamnent les efforts visant à détenir ou à entraver le fonctionnement du gouvernement démocratiquement élu du Niger, a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, et ont demandé instamment la libération du président Mohamed Bazoum.

"Nous demandons expressément aux éléments de la garde présidentielle de libérer le président Bazoum et de s'abstenir de toute violence", a déclaré M. Sullivan dans un communiqué, ajoutant que la Maison-Blanche surveillait la situation pour assurer la sécurité des citoyens américains.

Des gardes présidentiels retenaient mercredi le président nigérien dans son palais de Niamey, la capitale, dans le cadre de ce que les pays voisins ont qualifié de tentative de coup d'État, mais que la présidence a décrit comme un mouvement "antirépublicain" "en vain".

Dans une déclaration séparée, le département d'État américain a également exprimé son soutien au président nigérien et a indiqué qu'il était en communication avec l'ambassade des États-Unis à Niamey. Il s'est déclaré "gravement préoccupé par les développements au Niger".

La CEDEAO, principal bloc régional et économique d'Afrique de l'Ouest, s'est déclarée préoccupée par la tentative de coup d'État et a appelé les auteurs du coup d'État à libérer M. Bazoum. L'Union africaine a également condamné ce qu'elle a qualifié de tentative de coup d'État et a exhorté les soldats "félons" impliqués à retourner immédiatement dans leurs casernes.

L'armée nationale est prête à attaquer les gardes s'ils ne reviennent pas à la raison, a déclaré la présidence dans un communiqué.

Les États-Unis affirment avoir dépensé environ 500 millions de dollars depuis 2012 pour aider le Niger à renforcer sa sécurité.

"Nous saluons les déclarations fermes et les mesures prises par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union africaine pour défendre la démocratie nigérienne", a déclaré M. Sullivan mercredi.