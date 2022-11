Les États-Unis demandent instamment le rejet de la connexion par câble sous-marin vers Cuba

Le panel dirigé par le ministère de la Justice, connu sous le nom de "Team Telecom", a déclaré que la proposition soulevait des problèmes de sécurité nationale car le système d'atterrissage du câble à Cuba serait détenu et contrôlé par le monopole des télécommunications de l'État cubain, Empresa de Telecommunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) et serait la seule connexion directe et commerciale par câble sous-marin entre les États-Unis et Cuba.

Ces dernières années, le gouvernement américain a examiné de près les connexions par câble sous-marin impliquant notamment la Chine. Environ 300 câbles sous-marins forment l'épine dorsale de l'Internet, transportant 99 % du trafic de données mondial.

Team Telecom a déclaré que Cuba "pourrait accéder à des données américaines sensibles traversant le nouveau segment de câble". Un porte-parole de la FCC a déclaré que l'agence examine les recommandations.

Le système de câble sous-marin ARCOS-1 existant relie les États-Unis à 14 pays des Caraïbes, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et cherchait à s'étendre à une station d'atterrissage à Cojimar, à Cuba.

ARCOS-1 USA a cité un groupe de travail sur l'Internet à Cuba du département d'État de 2019 qui "recommandait de permettre la construction de nouveaux câbles sous-marins vers Cuba."

L'entreprise n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

ARCOS-1 USA a déclaré dans un dépôt de 2021 auprès de la FCC que le câble "augmenterait les moyens par lesquels les Cubains de l'île peuvent communiquer avec les États-Unis et le reste du monde."

Team Telecom a déclaré qu'elle soutenait "l'accès du peuple cubain à un Internet ouvert, interopérable, décroché et fiable", mais a déclaré que la proposition posait "des risques inacceptables pour la sécurité nationale des États-Unis."

Meta, la société mère de Google et Facebook d'Alphabet, a précédemment abandonné une proposition d'utiliser un câble sous-marin vers Hong Kong, qui est contrôlé par Pékin, après que Team Telecom ait recommandé de bloquer ce plan en 2020.

En 2020, le commissaire de la FCC, Geoffrey Starks, a appelé à une surveillance accrue des câbles sous-marins.