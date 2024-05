Les États-Unis ont dépassé la Chine en tant que premier partenaire commercial de l'Allemagne au cours du premier trimestre de cette année, selon les calculs de Reuters basés sur les données officielles de l'office allemand des statistiques.

Les échanges commerciaux de l'Allemagne avec les États-Unis - exportations et importations confondues - ont totalisé 63 milliards d'euros (68 milliards de dollars) de janvier à mars, alors que le chiffre pour la Chine était légèrement inférieur à 60 milliards d'euros, selon les données.

En 2023, la Chine a été le premier partenaire commercial de l'Allemagne pour la huitième année consécutive, avec des volumes atteignant 253 milliards d'euros, bien qu'elle n'ait devancé les États-Unis que de quelques centaines de millions.

"Les exportations allemandes vers les États-Unis ont encore augmenté en raison de la robustesse de l'économie américaine, tandis que les exportations et les importations en provenance de Chine ont diminué", a déclaré Vincent Stamer, économiste à la Commerzbank, pour expliquer le changement intervenu au premier trimestre.

Des raisons structurelles entrent également en ligne de compte.

"La Chine est remontée dans la chaîne de valeur et produit elle-même de plus en plus de biens complexes qu'elle avait l'habitude d'importer d'Allemagne", a déclaré M. Stamer. "En outre, les entreprises allemandes produisent de plus en plus localement au lieu d'exporter des marchandises de l'Allemagne vers la Chine.

L'Allemagne a déclaré vouloir réduire son exposition à la Chine, en invoquant des différences politiques et en accusant Pékin de "pratiques déloyales" dans sa première stratégie chinoise annoncée l'année dernière. Mais Berlin est resté vague sur les mesures politiques à prendre pour réduire les dépendances.

Les importations allemandes de biens en provenance de Chine ont chuté de près de 12 % en glissement annuel au premier trimestre, tandis que les exportations de biens vers la Chine ont baissé d'un peu plus de 1 %, a déclaré Juergen Matthes, de l'institut économique allemand IW.

"Le fait que l'économie chinoise fonctionne moins bien que ce que beaucoup espéraient, alors que l'économie américaine dépasse les attentes, y contribue probablement", a déclaré M. Matthes.

Les États-Unis représentent aujourd'hui environ 10 % des exportations allemandes de marchandises. La part de la Chine est tombée à moins de 6 %, selon M. Matthes.

"Le modèle économique allemand étant clairement confronté à des vents contraires, une réorientation - également motivée par des raisons géopolitiques - semble s'opérer : de la Chine, rivale du système, vers les États-Unis, partenaires transatlantiques", a-t-il ajouté.

Il n'est toutefois pas certain que cette réorientation se poursuive.

"Si l'administration de la Maison Blanche change après les élections américaines de novembre et s'oriente davantage vers la fermeture des marchés, ce processus pourrait s'arrêter", a déclaré Dirk Jandura, président de l'association professionnelle BGA.

(1 dollar = 0,9303 euro) (Reportage de Maria Martinez et Rene Wagner ; Rédaction de Miranda Murray et Mark Potter)