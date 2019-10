Les Etats-Unis déploient des forces supplémentaires en Arabie saoudite

(Précisions)

WASHINGTON, 12 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis ont annoncé vendredi le déploiement de forces supplémentaires en Arabie saoudite afin d'accroître les défenses du royaume wahhabite, près d'un mois après l'attaque commise contre des infrastructures pétrolières saoudiennes que Washington et Ryan ont imputée à l'Iran.

Plusieurs escadrons de combat, une escadrille aérienne et des spécialistes de la défense aérienne seront déployés, a déclaré le Pentagone. Le nombre de soldats américains stationnés en Arabie saoudite va être porté à environ 3.000, a-t-il précisé.

Deux batteries de missiles Patriot supplémentaires et un système de défense THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) seront également installés en Arabie saoudite.

Le secrétaire américain à la Défense a déclaré que ces mesures étaient destinées à dissuader l'Iran et à faire passer le message suivant aux Iraniens: "N'attaquez pas un autre Etat souverain, ne menacez pas les intérêts américains, ni les forces américaines, ou nous répondrons", a dit Mark Esper lors d'un point de presse.

Donald Trump a déclaré que le coût de ce déploiement de forces supplémentaires ne serait pas supporté par les Etats-Unis.

"L'Arabie saoudite, à ma demande, a accepté de payer pour tout ce que nous faisons", a-t-il assuré devant des journalistes.

On ne savait pas pour l'heure avec précision si le personnel déployé en Arabie saoudite allait s'ajouter aux forces déjà présentes ou s'il viendrait relever des militaires déjà en poste. (Phil Stewart et Idrees Ali; Nicolas Delame, Bertrand Boucey et Jean Terzian pour le service français)