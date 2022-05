Les États-Unis déposent une troisième plainte en matière de travail au Mexique, au nom des travailleurs de Panasonic

Mercredi, les responsables américains du travail ont demandé au Mexique de vérifier si les travailleurs d'une usine de pièces automobiles Panasonic ont été privés de leurs droits, marquant ainsi la troisième plainte américaine en matière de travail dans le cadre d'un nouvel accord commercial qui vise à améliorer les conditions de travail au Mexique.

La demande du représentant américain au commerce (USTR) fait suite à une pétition d'un syndicat mexicain demandant au gouvernement américain d'enquêter sur une usine Panasonic dans la ville frontalière de Reynosa, au nord du pays, alléguant des violations de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA) de 2020.

La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a déclaré dans une lettre adressée à la ministre mexicaine de l'économie, Tatiana Clouthier, que l'agence s'inquiétait du fait que les travailleurs de Panasonic Automotive Systems de Mexico se voient refuser les droits de libre association et de négociation collective, en violation de l'USMCA.

Panasonic Corp of North America a déclaré qu'elle "respecte et soutient" ces droits et qu'elle ne pensait pas qu'ils avaient été niés. L'unité du conglomérat japonais a ajouté qu'elle coopérerait avec les autorités mexicaines.

M. Tai a fait remarquer que les précédentes plaintes relatives au travail dans le cadre de l'USMCA - l'une visant le constructeur automobile General Motors et l'autre l'usine de pièces automobiles Tridonex - ont abouti à des avantages pour les travailleurs.

Le gouvernement américain a conclu des accords avec les deux entreprises sans imposer de sanctions au titre de l'USMCA, qui peuvent inclure la révocation du statut d'exemption tarifaire.

"En cas de problème, nous travaillerons rapidement pour défendre les travailleurs des deux côtés de la frontière", a déclaré M. Tai dans un communiqué.

Le gouvernement mexicain a 10 jours pour décider de procéder ou non à un examen. Les ministères de l'économie et du travail n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le syndicat mexicain qui a demandé l'enquête, SNITIS, a accusé Panasonic d'avoir signé un contrat syndical dans le dos des travailleurs et d'avoir licencié plusieurs dizaines d'employés qui ont protesté. Quelques jours après avoir soumis la pétition le mois dernier, SNITIS a remporté un vote massif pour devenir la nouvelle représentation syndicale de l'usine.

Le représentant américain Bill Pascrell, un démocrate, a demandé à Panasonic d'entamer des négociations de bonne foi avec SNITIS, et a applaudi la plainte de l'USTR.

"L'amélioration des conditions de travail est absolument nécessaire pour s'assurer que les emplois ici, chez nous, ne sont pas sapés", a-t-il déclaré. (Reportage de Daina Beth Solomon ; reportage supplémentaire de David Shepardson à Washington ; édition de David Gregorio et Bill Berkrot)