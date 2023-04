L'administration Biden publiera mardi des orientations finales sur la manière dont les entreprises d'énergie propre peuvent décrocher des crédits d'impôt supplémentaires lorsqu'elles investissent dans des communautés américaines économiquement liées aux combustibles fossiles tels que le pétrole et le charbon.

La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) adoptée l'année dernière par les démocrates a prolongé un crédit d'impôt de 30 % pour les projets éoliens, solaires et autres projets d'énergie verte, mais a également accordé un coup de pouce supplémentaire de 10 % à ceux qui investissent dans ce que l'on appelle les "communautés de l'énergie".

L'augmentation du crédit d'impôt est au cœur de l'objectif de l'administration, qui est de faire en sorte que les régions qui dépendent depuis longtemps des combustibles fossiles bénéficient d'une énergie propre. Il a également permis de décrocher le soutien essentiel de Joe Manchin, démocrate de Virginie-Occidentale, en faveur du projet de loi.

Le crédit supplémentaire couvrira probablement des projets dans des régions comme les Appalaches, fortement charbonnières, décimées par les fermetures de mines et d'usines.

"Les communautés comme celles du charbon ont les connaissances, les infrastructures, les ressources et le savoir-faire nécessaires pour jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie de l'énergie propre", a déclaré Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis.

Le département du Trésor devrait publier un outil de cartographie permettant d'identifier les zones susceptibles d'être éligibles à la prime aux communautés énergétiques sur la base des nouvelles orientations. Le projet de loi bipartisan sur les infrastructures et l'IRA ont tendance à favoriser les États rouges, notamment ceux qui ont été de gros producteurs de charbon.

Le ministère de l'énergie a également annoncé qu'il mettait 16 millions de dollars à la disposition de l'université du Dakota du Nord et de l'université de Virginie-Occidentale, dans le cadre de l'IRA, pour mener à bien des études de conception sur des raffineries qui extrairont et sépareront les éléments de terres rares et d'autres minéraux essentiels des cendres de charbon, du drainage minier acide et d'autres déchets miniers. Ces minéraux sont essentiels à la production de technologies énergétiques propres telles que les batteries et les panneaux solaires.