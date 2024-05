Le gouvernement américain a dévoilé mardi sa politique d'utilisation des crédits carbone volontaires, qui vise à mettre en place des "garde-fous" pour renforcer la confiance dans un marché naissant, après que certains projets de compensation très médiatisés n'ont pas permis d'obtenir les réductions d'émissions promises.

Les responsables des départements du Trésor, de l'Énergie et de l'Agriculture, ainsi que les principaux conseillers du président Joe Biden en matière de climat et d'économie, ont annoncé une déclaration commune de politique et de principes visant à guider la participation aux marchés volontaires du carbone, dans le cadre d'efforts plus vastes visant à encourager leur développement.

Les marchés volontaires du carbone peuvent contribuer à libérer le pouvoir des marchés privés pour réduire les émissions, mais cela ne peut se faire que si nous relevons les défis existants, a déclaré Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor.

Les principes publiés aujourd'hui constituent une étape importante vers la mise en place de marchés volontaires du carbone hautement intégrés".

De nombreuses entreprises "compensent" leurs propres émissions de gaz à effet de serre en achetant des crédits carbone volontaires, qui représentent l'évitement ou la suppression d'émissions par le biais de projets situés en grande partie dans les pays en développement.

Plusieurs grandes entreprises qui achètent des crédits carbone se sont retirées du marché, car des études récentes ont montré que plusieurs grands projets de protection des forêts n'ont pas permis d'obtenir les réductions d'émissions promises.

Pour la première fois depuis au moins sept ans, les marchés volontaires du carbone se sont contractés l'année dernière.

Les principes d'une "participation responsable" aux marchés de compensation, exposés mardi par les autorités américaines, comprennent des normes strictes visant à garantir que les projets permettent des réductions d'émissions réelles et quantifiables, un suivi permettant de s'assurer que les projets ne nuisent pas aux communautés locales et que les entreprises acheteuses donnent la priorité à la décarbonisation de leurs propres chaînes d'approvisionnement avant d'opter pour des crédits.

La décision des États-Unis de garantir l'"intégrité" des marchés volontaires du carbone intervient alors que plusieurs organisations, telles que le Conseil de l'intégrité pour les marchés volontaires du carbone, ont commencé à publier des principes pour définir des compensations de haute qualité.

Le ministère de l'énergie a annoncé l'année dernière qu'il achèterait des crédits issus de projets visant à éliminer le dioxyde de carbone de l'air, afin de soutenir cette technologie.

Le ministère de l'agriculture a également créé un programme destiné à aider les agriculteurs, les éleveurs et les propriétaires de forêts à participer aux marchés du carbone en les aidant à identifier des programmes de compensation de haute intégrité pour générer des crédits de carbone.

Le département d'État a quant à lui mis en place l'Energy Transition Accelerator, un programme de compensation carbone visant à aider les pays en développement à abandonner le charbon, ainsi que la coalition LEAF, dont l'objectif est d'enrayer la déforestation tropicale. (Reportage de Valerie Volcovici ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)