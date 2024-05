Le ministère américain de la justice a dévoilé jeudi une proposition historique visant à assouplir les restrictions applicables à la marijuana, une règle qui, si elle était adoptée, permettrait également d'intensifier la recherche sur ses vertus médicinales.

Cette proposition, annoncée pour la première fois en avril, prévoit de reclasser le cannabis de l'annexe 1 à l'annexe 3. Les drogues de l'annexe 1, comme l'héroïne, sont considérées comme très addictives et ne présentent aucun avantage médical, tandis que les drogues de l'annexe 3 sont considérées comme ayant un potentiel modéré à faible de dépendance physique et psychologique.

La Food and Drug Administration des États-Unis a déclaré avoir trouvé "un certain soutien scientifique crédible pour l'utilisation de la marijuana dans le traitement de la douleur chronique, de l'anorexie liée à une condition médicale, et des nausées et vomissements".

"En outre, l'examen de la FDA n'a révélé aucun problème de sécurité qui indiquerait que l'utilisation médicale de la marijuana présente des risques inacceptables pour la sécurité", indique la proposition.

Le président Joe Biden, un démocrate candidat à sa réélection en novembre, a lancé un examen de la classification du médicament en 2022, tenant ainsi une promesse de campagne importante pour les membres de gauche de sa base politique.

Actuellement, la drogue fait partie de la catégorie de la Drug Enforcement Administration (DEA) qui comprend l'héroïne et le LSD. Elle serait déplacée dans un groupe comprenant la kétamine et le Tylenol avec codéine.

La reclassification de la marijuana représente un premier pas vers la réduction de l'écart entre les lois fédérales et celles des États en matière de cannabis. Cette drogue est légale sous une forme ou une autre dans près de 40 États.

Si la reclassification de la drogue ne la rend pas légale, elle ouvrirait la voie à davantage de recherches et d'utilisations médicales, contribuerait à l'allègement potentiel des sanctions pénales et augmenterait les investissements dans le secteur du cannabis.

Dans un nouvel avis juridique rendu public jeudi, le bureau du conseiller juridique du ministère de la justice a critiqué l'approche adoptée de longue date par la DEA pour déterminer si une drogue a un usage médical acceptable, la qualifiant d'"inadmissiblement étroite".

L'avis indique également que la DEA devrait "faire preuve d'une grande retenue" à l'égard des déterminations scientifiques et médicales du ministère américain de la santé et des services sociaux (HHS).

Selon la proposition, le secrétaire adjoint à la santé du HHS a recommandé à la DEA de placer la marijuana dans l'annexe 3 en août 2023.

La DEA n'a toutefois pas encore pris sa propre décision.

Si la classification de la marijuana devait s'assouplir au niveau fédéral, les entreprises du secteur du cannabis pourraient en tirer d'importants avantages, comme la possibilité d'être cotées sur les principales places boursières et de bénéficier de déductions fiscales plus généreuses.

En outre, elles pourraient être soumises à moins de restrictions de la part des banques. La marijuana étant illégale au niveau fédéral, la plupart des banques américaines ne prêtent pas aux entreprises de cannabis et ne leur fournissent pas de services, ce qui les oblige à se contenter de transactions en espèces.

Le public disposera de 60 jours pour formuler des observations sur la proposition du ministère de la justice.

Une audition publique sur la proposition peut également être demandée.