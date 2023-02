Les États-Unis disent que tous les pays doivent mettre en garde la Chine contre un conflit à Taïwan

Les relations entre les États-Unis et la Chine ont été ébranlées en août dernier par une visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, à Taïwan, gouvernée démocratiquement, que Pékin revendique comme son territoire.

Depuis lors, une vague de parlementaires américains s'est rendue à Taïwan, et les spéculations vont bon train sur le fait que le représentant républicain Kevin McCarthy, qui a pris la présidence de la Chambre en janvier, pourrait bientôt se rendre sur l'île, peut-être au printemps ou en été.

La secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman a déclaré lors d'un événement au groupe de réflexion Brookings Institution que les États-Unis s'engageaient à soutenir Taïwan et sa capacité à se défendre dans le cadre de leur politique d'une seule Chine.

"Et nous espérons que la RPC (République populaire de Chine) n'utilisera pas la visite d'un membre du Congrès à Taïwan comme prétexte à une action militaire", a déclaré Mme Sherman.

La Chine a intensifié les exercices militaires autour de Taiwan à la suite de la visite de Pelosi. Les relations tendues entre Washington et Pékin se sont encore détériorées ce mois-ci après que l'armée américaine ait abattu un ballon espion chinois qui aurait survolé le territoire américain.

M. Sherman, le deuxième diplomate du département d'État, s'est appuyé sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour donner une leçon à la Chine contre toute action dans le détroit de Taïwan, affirmant que la guerre avait accru l'insécurité énergétique et alimentaire pour le monde entier, ainsi que les pressions inflationnistes.

"Il en serait de même pour un conflit dans le détroit de Taiwan", a déclaré M. Sherman. "Et donc, je demande instamment à tous les pays de dire à la RPC que cela me concerne. Cela affecte mon peuple, mon pays. Ce n'est pas une bonne idée."

Mme Sherman a déclaré que Washington était "de plus en plus préoccupé" par le partenariat "sans limites" de la Chine avec la Russie et son soutien à l'invasion de l'Ukraine par Moscou, alors même qu'elle tentait d'accroître sa position mondiale en déclarant qu'elle aiderait à la médiation pour mettre fin au conflit. Elle a déclaré que la Chine ne pouvait pas avoir le beurre et l'argent du beurre.

"Mais ce que je dirais à tous ceux qui soutiennent la Russie, c'est que vous allez finir par avoir un albatros autour du cou", a déclaré Mme Sherman, ajoutant que les Ukrainiens constitueraient un échec stratégique pour le président russe Vladimir Poutine.

"Cela va créer beaucoup de problèmes pour ceux qui soutiennent cette invasion impie à l'avenir", a-t-elle ajouté.