Les États-Unis doivent apprendre toute l'histoire des Noirs, déclare Biden, alors que certains républicains préconisent des restrictions

"L'histoire compte et l'histoire des Noirs compte", a déclaré M. Biden devant un public de membres noirs du Congrès et de représentants du gouvernement. Les Américains "ne peuvent pas simplement choisir d'apprendre ce que nous voulons savoir", a déclaré M. Biden. Ils doivent apprendre "le bon, le mauvais, la vérité et qui nous sommes en tant que nation", a-t-il ajouté.

Ses remarques depuis la salle Est de la Maison Blanche interviennent alors que certains républicains conservateurs, notamment le gouverneur de Floride Ron DeSantis, font pression pour que des changements soient apportés à la manière dont l'histoire des Noirs est enseignée dans les écoles américaines. DeSantis est un possible candidat républicain à la présidence en 2024.

La Floride est également l'un des quelque 18 États américains qui, ces dernières années, ont interdit l'enseignement de la théorie critique des races, un concept de niveau supérieur qui examine le racisme systémique.

"En tant que nation, nous ne construirons pas un meilleur avenir pour l'Amérique en essayant d'effacer le passé de l'Amérique", a déclaré la vice-présidente Kamala Harris avant les remarques de Biden.

La semaine dernière, Biden a réuni des familles de personnes tuées dans des crimes haineux pour une projection du film "Till", sur Emmett Till, le garçon noir de 14 ans dont le meurtre en 1955 a galvanisé le mouvement des droits civiques.

Environ 50 millions d'Américains, soit quelque 15 % de la population américaine, s'identifient comme "Noirs seuls" ou "avec une autre race", selon le Bureau du recensement des États-Unis en 2021.

Par le passé, les présidents ont souvent profité de l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs pour souligner les promesses non tenues faites aux Noirs américains.

Ronald Reagan a déclaré ce mois férié dans une proclamation de 1986, affirmant que "l'expérience et le caractère américains ne pourront jamais être pleinement saisis tant que la connaissance de l'histoire des Noirs n'occupera pas la place qui lui revient dans nos écoles et nos bourses d'études".

De nombreux Américains "luttent", a noté Reagan, "pour la reconnaissance totale et sans entrave des droits constitutionnels de tous."

Notant le thème de la célébration de 2008, qui rendait hommage à l'historien Carter G. Woodson et aux "Origines du multiculturalisme", le président de l'époque, George W. Bush, a prononcé un discours : "Notre nation est aujourd'hui plus forte et plus pleine d'espoir parce que des générations de leaders comme lui ont travaillé pour aider l'Amérique à tenir sa promesse d'égalité et la grande vérité que tous les enfants de Dieu sont créés égaux."