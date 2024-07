Les États-Unis pourraient devoir prendre des mesures supplémentaires et "plus créatives" que les droits de douane pour protéger les industries et les travailleurs américains contre la surcapacité industrielle croissante de la Chine, a déclaré mercredi le plus haut diplomate économique du Trésor américain.

Jay Shambaugh, sous-secrétaire au Trésor chargé des affaires internationales, a déclaré lors d'une réunion du Council on Foreign Relations que la production chinoise était devenue "indépendante" de sa propre demande ou de la demande de l'économie mondiale, libérant des exportations qui menacent l'emploi aux États-Unis et dans d'autres pays.

Il a déclaré que la boîte à outils traditionnelle de défense commerciale, y compris les droits de douane de la "Section 301" que le président Joe Biden a récemment augmentés, pourrait ne pas être suffisante pour faire face à de tels défis.

"Des approches plus créatives pourraient s'avérer nécessaires pour atténuer les effets de la surcapacité de la Chine", a déclaré M. Shambaugh. "Nous devons être clairs : la défense contre la surcapacité ou le dumping n'est pas protectionniste ou anti-commerciale, c'est une tentative de protéger les entreprises et les travailleurs des distorsions dans une autre économie.

M. Shambaugh ne s'est pas étendu sur les autres mesures qui pourraient être nécessaires ou envisagées par l'administration Biden.

NOUVEAUX REMÈDES COMMERCIAUX

Un groupe de législateurs bipartisans et de producteurs d'acier a appelé mercredi le Congrès à adopter une nouvelle législation qui appliquerait les droits antidumping et antisubventions américains sur les marchandises chinoises à celles produites par des entreprises chinoises dans des pays tiers.

Le projet "Leveling the Playing Field 2.0" (égalisation des règles du jeu 2.0)

projet de loi

parrainé par la représentante démocrate Terri Sewell et le représentant républicain Bill Johnson, permettrait également que les subventions accordées par la Chine dans le cadre de la "Ceinture et la Route" pour des projets dans d'autres pays soient prises en compte dans les affaires de lutte contre les subventions.

L'administration Biden a également dévoilé mercredi un nouvel effort avec le Mexique pour lutter contre le contournement par la Chine des droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium, en instituant un nouveau programme "

fondu et coulé" nord-américain

pour l'acier importé aux États-Unis en provenance du Mexique.

Les remarques de M. Shambaugh ont amplifié les inquiétudes exprimées par la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, lors d'un voyage en Chine en avril,

lorsqu'elle a mis en garde

que le surinvestissement et la surcapacité de production de Pékin dans des secteurs clés étaient inacceptables. Ce voyage préfigurait les fortes hausses de droits de douane décidées par M. Biden sur toute une série de produits chinois, notamment les véhicules électriques, les panneaux solaires, les semi-conducteurs et les minerais essentiels.

Il a défini la surcapacité de la Chine comme "une capacité de production supérieure à la demande intérieure et déconnectée de la demande mondiale", résultant d'un surinvestissement persistant facilité par un soutien important de l'État.

La capacité de production de la Chine dans certains secteurs dépasse de loin les projections de la demande mondiale, notamment pour les panneaux solaires, les batteries lithium-ion et les véhicules électriques, a-t-il déclaré, ajoutant que les taux d'utilisation des usines chinoises étaient en baisse, tandis que la part des entreprises déficitaires augmentait, atteignant 28 % des constructeurs automobiles chinois cotés en bourse.

"Ces conditions n'apparaîtraient pas dans une économie de marché normale. Ce que nous observons est une distorsion fondamentale, induite par la politique gouvernementale", a déclaré M. Shambaugh.

Il serait préférable que la Chine collabore avec d'autres pays pour répondre à leurs préoccupations et qu'elle réduise les capacités excédentaires afin de renforcer l'efficacité et la productivité, d'étendre son filet de sécurité sociale et de stimuler l'efficacité de la demande intérieure.

Nous prendrons des mesures défensives si nécessaire, mais nous préférerions que la Chine prenne elle-même des mesures pour s'attaquer aux forces macroéconomiques et structurelles qui créent le risque d'un second "choc chinois" pour ses principaux partenaires commerciaux", a déclaré M. Shambaugh. (Reportage de David Lawder ; Rédaction d'Andrea Ricci)