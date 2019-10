Les Etats-Unis en fin de cycle ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Etats-Unis sont-ils en fin de cycle ? Cette question, nombreux sont ceux qui se l’ont posée récemment, dans le sillage d’un mauvais présage. En effet, le passage furtif de la pente de la courbe des taux américaine en territoire négatif a convaincu les marchés d’une entrée prochaine des Etats-Unis en récession. La raison en est que les dernières périodes d’inversion ont toutes été suivies par un recul du PIB.Toutefois, le moteur de la consommation ne faiblit pas, constate Eric Bourguignon, directeur des activités sur titres pour compte de tiers chez SwissLife AM. Ainsi, la décomposition du PIB révèle que la consommation résiste malgré la dégradation du contexte géopolitique. " La bonne tenue de la consommation, qui représente les deux tiers du PIB, pallie le ralentissement des exportations et de l'investissement ", explique l'expert.De plus, l'environnement reste porteur pour la consommation et le risque d'un retournement de la consommation n'est pas imminent, souligne Eric Bourguignon. En effet, les créations d'emplois se poursuivent, les salaires évoluent à un rythme soutenu et le moral des ménages est au beau fixe.L'expert note par ailleurs que le " bilan " des ménages s'est notablement amélioré depuis la crise. Leur patrimoine a considérablement augmenté et leur endettement s'est sensiblement contracté.Au final, si les Etats-Unis connaissent un ralentissement économique, le scénario d'une récession est à exclure à l'heure actuelle.