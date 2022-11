Les États-Unis enquêtent sur FTX concernant la gestion des fonds des clients - Bloomberg News

La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent sur les relations de FTX.com avec son homologue américain FTX U.S. et la société de trading de Bankman-Fried, Alameda Research, selon le rapport.

Le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire, intervient un jour après que la bourse de crypto-monnaies Binance ait déclaré qu'elle allait acquérir FTX.com.

Un porte-parole de la CFTC a refusé de commenter. La SEC et FTX.com n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.