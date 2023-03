Le National Transportation Safety Board et la Federal Railroad Administration enquêtent sur le déraillement jeudi d'un train de marchandises transportant de l'éthanol près d'une petite ville du Minnesota, qui a entraîné l'évacuation de certains habitants.

Le train exploité par BNSF Railway a déraillé à 1h02 (0602 GMT) et a pris feu, obligeant certains habitants à évacuer la petite ville de Raymond, Minnesota, à environ 110 miles (180 km) à l'ouest de Minneapolis. Aucun blessé n'a été signalé.

BNSF, qui appartient à Berkshire Hathaway Inc, a déclaré qu'environ 22 wagons transportant des marchandises mixtes, notamment de l'éthanol et du sirop de maïs, auraient déraillé, quatre wagons étant en feu.

"La voie principale est bloquée et un temps utile pour la réouverture de la ligne n'est pas disponible. La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête", a déclaré BNSF sur Twitter.

Le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré sur Twitter : "Nous suivons de près l'évolution de la situation et nous participerons à l'enquête". Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré qu'il avait parlé à M. Buttigieg et qu'il se rendait sur les lieux. "L'État se tient prêt à protéger la santé et la sécurité de la communauté", a déclaré M. Walz.

Le déraillement d'un train de marchandises exploité par Norfolk Southern en février a libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants dans l'environnement autour de la ville d'East Palestine, dans l'Ohio, ce qui a donné lieu à une action en justice de la part de l'État, à des auditions au Congrès et à des enquêtes menées par des agences américaines.

Ce déraillement a également attiré l'attention sur les déraillements et les appels à renforcer les lois et réglementations américaines. On dénombre environ 1 000 déraillements de trains par an aux États-Unis.