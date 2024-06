L'administration Biden va fournir à l'Ukraine des armes et des munitions d'une valeur de 150 millions de dollars, dont des intercepteurs de défense aérienne HAWK et des munitions d'artillerie de 155 millimètres, ont déclaré deux responsables américains vendredi.

Le programme d'aide à l'armement devrait être dévoilé lundi, ont déclaré les responsables, refusant d'être nommés parce que le programme n'est pas public.

L'administration répond aux demandes désespérées de l'Ukraine pour un soutien en matière de défense aérienne, alors que la Russie a bombardé les installations énergétiques ukrainiennes ces dernières semaines par le biais d'attaques aériennes.

Les États-Unis ont commencé à expédier des missiles intercepteurs HAWK à l'Ukraine en 2022. Il s'agit d'une mise à niveau des systèmes de missiles de défense aérienne Stinger lancés à l'épaule, un système plus petit et de plus courte portée.

Le MIM-23 HAWK - acronyme de "Homing All the Way Killer" - a été introduit dans les années 1950 et amélioré au fil des ans pour faire face au brouillage et à d'autres contre-mesures. Il a finalement été exporté dans plus d'une douzaine de pays, selon le U.S. Army Aviation and Missile Life Cycle Management Command (Commandement de gestion du cycle de vie des missiles et de l'aviation de l'armée américaine).

Outre les intercepteurs HAWK et les munitions d'artillerie de 155 millimètres, le paquet comprendra d'autres munitions et équipements destinés à répondre aux besoins de l'Ukraine en matière de défense, ont ajouté les sources.

Ce paquet proviendra du Presidential Drawdown Authority, un mécanisme qui permet au président de transférer rapidement des articles et des services de défense des stocks américains pour soutenir les alliés.

Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine plus de 50 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2022.