Le ministère de la sécurité intérieure (DHS) expérimente l'intelligence artificielle pour former les agents qui examinent les demandes de statut de réfugié aux États-Unis, a déclaré mardi à la presse le secrétaire d'État Alejandro Mayorkas.

Selon M. Mayorkas, il s'agit d'une formation à forte intensité de main-d'œuvre qui fait généralement appel à du personnel de haut niveau. Dans le cadre de ce projet pilote, le DHS entraîne des machines à se comporter comme des réfugiés afin que les agents puissent s'entraîner à les interroger.

"Les demandeurs d'asile, compte tenu des traumatismes qu'ils ont subis, sont réticents à décrire ces traumatismes. "Nous apprenons donc à la machine à être également réticente" et à adopter d'autres "caractéristiques" des demandeurs.

Ces remarques, formulées en marge de la conférence RSA de San Francisco, axée sur la sécurité, s'inscrivent dans le prolongement des initiatives en matière d'IA annoncées par le ministère de la sécurité intérieure au début de l'année. Le ministère a déclaré qu'il prévoyait de développer une application interactive pour compléter sa formation des agents d'immigration, en s'appuyant sur l'IA dite générative qui crée un nouveau contenu sur la base de données antérieures.

Plus précisément, les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, une agence du ministère de la sécurité intérieure, créeront un programme d'IA qui adaptera le matériel de formation aux besoins des agents et les préparera à prendre des décisions plus justes, a indiqué le ministère.

L'IA ne prendra pas elle-même de décisions en matière d'immigration, a déclaré le DHS à Reuters. L'IA connaîtra les conditions propres à chaque pays et d'autres informations pour aider les agents, a précisé M. Mayorkas.

Ce projet pilote vient s'ajouter aux nombreux essais menés par l'industrie et le gouvernement pour réduire les coûts et améliorer les performances grâce à l'IA, en particulier après le lancement viral de ChatGPT en 2022. Cette expérimentation n'a pas été sans poser de problèmes, notamment en ce qui concerne la traduction, les délais incorrects et les pronoms.

Parmi les déploiements plus "avancés" de l'IA, M. Mayorkas a indiqué que le département s'est efforcé de repérer les anomalies lors du passage des frontières par les camions commerciaux et les véhicules de tourisme. L'objectif est d'aider le département à détecter les tentatives de contrebande de fentanyl et d'autres produits de contrebande aux États-Unis.