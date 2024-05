La volonté du président américain Joe Biden de faire du Vietnam un allié stratégique se heurtera de plein fouet à son désir d'obtenir le vote des travailleurs syndiqués, mercredi, lorsque le ministère du commerce entendra des témoignages sur l'opportunité de désigner le Vietnam comme une "économie de marché".

Cette mesure, à laquelle s'opposent les sidérurgistes américains et les crevettiers de la côte du golfe du Mexique, mais qui est soutenue par les détaillants et d'autres groupes d'entreprises, réduirait les droits antidumping punitifs imposés aux importations vietnamiennes en raison de son statut actuel d'économie non marchande fortement influencée par l'État.

"Le Viêt Nam est déjà une économie de marché", a déclaré Ted Osius, directeur du U.S.-ASEAN Business Council, qui soutient la mise à niveau. "Il a rempli des critères clés tels que la convertibilité de la monnaie et est prêt à recevoir une désignation précise.

Le département du commerce entendra les arguments des deux parties lors d'une audition virtuelle mercredi après-midi à Washington, dans le cadre d'un examen qui devrait s'achever fin juillet.

Le Viêt Nam a demandé à être libéré de l'étiquette de pays non marchand en raison de ses récentes réformes économiques, affirmant que le maintien de cette étiquette n'est pas bon pour les relations bilatérales de plus en plus étroites que Washington considère comme un contrepoids à la Chine.

Lors de la visite de M. Biden à Hanoï l'année dernière, les deux pays ont élevé leurs relations au rang de "partenariat stratégique global", en accordant à Washington un statut diplomatique au Viêt Nam équivalent à celui de la Chine et de la Russie.

L'année dernière, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a également insisté auprès de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour qu'elle mette fin à l'étiquette de pays sans marché, ce qui correspond au statut du Viêt Nam en tant que destination américaine de "délocalisation amicale" pour diversifier les chaînes d'approvisionnement en les éloignant de la Chine.

La désignation actuelle place le Viêt Nam aux côtés de la Chine, de la Russie, du Belarus, de l'Azerbaïdjan et de neuf autres pays en tant qu'économies non marchandes soumises à des droits antidumping plus élevés.

"Les entreprises américaines investissent déjà de manière significative au Viêt Nam, car elles reconnaissent son potentiel de croissance", a déclaré M. Osius, ancien ambassadeur des États-Unis au Viêt Nam.

Le département du commerce dispose d'un ensemble de critères assez étroits pour déterminer le statut d'économie de marché.

Il s'agit notamment de la mesure dans laquelle la monnaie du pays est convertible, de la mesure dans laquelle les salaires sont le résultat de la libre négociation entre les travailleurs et les employeurs, et de l'autorisation d'établir des coentreprises ou d'autres types d'investissements étrangers.

D'autres critères permettent de déterminer si le gouvernement possède ou contrôle les moyens de production et s'il contrôle l'allocation des ressources et les décisions relatives aux prix et à la production.

D'autres facteurs peuvent également être pris en compte.

RÉDUCTION DES DROITS SUR LES CREVETTES

Les produits provenant d'économies non marchandes sont soumis à des droits de douane plus élevés dans le cadre d'enquêtes antidumping qui utilisent les prix de substitution des pays tiers pour déterminer la juste valeur marchande d'un produit.

Cette année, la Commission américaine du commerce international a renouvelé des droits antidumping de 25,76 % sur les crevettes d'élevage congelées en provenance du Viêt Nam, alors que les droits sur les crevettes en provenance de Thaïlande, une économie de marché, ne s'élèvent qu'à 5,34 %.

La Southern Shrimp Alliance, qui regroupe des pêcheurs et des transformateurs de crevettes américains, a déclaré qu'elle s'opposait à l'octroi du statut d'économie de marché en raison des restrictions imposées par le Viêt Nam en matière de propriété foncière, de la faiblesse de son droit du travail et des droits de douane moins élevés sur les crevettes, qui nuiraient à ses membres.

La revalorisation du statut du Viêt Nam se heurte également à une forte opposition au Congrès, huit sénateurs américains et 31 membres de la Chambre des représentants ayant présenté des arguments similaires à la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo.

Ils l'ont exhortée à tenir compte du fait que cette mesure aiderait les entreprises publiques chinoises qui ont investi massivement au Viêt Nam, en leur permettant de contourner plus facilement les droits de douane américains sur leurs produits.

Roy Houseman, directeur législatif du Syndicat des Métallurgistes Unis (USW), a ajouté que ce changement "éroderait notre base manufacturière nationale, minerait la résilience de la chaîne d'approvisionnement américaine et renforcerait le rôle du Viêt Nam en tant qu'intermédiaire pour l'afflux de marchandises chinoises commercialisées de manière déloyale".

M. Biden a fortement courtisé les votes syndicaux dans le cadre de l'élection présidentielle de novembre, en particulier ceux des métallurgistes de l'État clé de Pennsylvanie, qui est en train de basculer.

Il s'est opposé au projet de rachat de U.S. Steel, basé à Pittsburgh, par Nippon Steel, et a appelé à une forte augmentation des droits de douane de la "Section 301" sur les importations d'acier chinois. (Reportage de David Lawder et David Brunnstrom ; Rédaction de David Lawder ; Montage de Clarence Fernandez)