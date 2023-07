Les États-Unis prévoient d'envoyer des armes à sous-munitions à l'Ukraine pour l'aider à lutter contre les envahisseurs russes, ont déclaré jeudi des responsables américains, une initiative à laquelle s'opposent les groupes de défense des droits de l'homme mais qui apporterait un nouvel élément puissant à la contre-offensive de l'Ukraine.

Un paquet d'armes comprenant des bombes à sous-munitions tirées par un canon Howitzer de 155 millimètres devrait être annoncé vendredi, ont déclaré deux responsables américains sous couvert d'anonymat.

La Maison-Blanche a déclaré que l'envoi d'armes à sous-munitions à l'Ukraine était "activement envisagé", mais qu'elle n'avait pas d'annonce à faire pour l'instant. Le président Joe Biden participera à un sommet de l'OTAN la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie, qui devrait être dominé par la guerre en Ukraine.

Human Rights Watch a appelé jeudi la Russie et l'Ukraine à cesser d'utiliser des armes à sous-munitions et a exhorté les États-Unis à ne pas en fournir. L'organisation a indiqué dans un rapport que les forces russes et ukrainiennes ont utilisé ces armes, qui ont tué des civils ukrainiens.

Pour envoyer des armes à sous-munitions à l'Ukraine, M. Biden devrait signer une dérogation, comme celle qui a été signée pour l'exportation de la technologie des armes à sous-munitions à la Corée du Sud en 2021.

Dans le cadre du programme d'aide, dont la valeur devrait dépasser largement les 500 millions de dollars, l'Ukraine recevra des munitions pour les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS), les véhicules de combat Bradley et les véhicules blindés de transport de troupes Stryker, a déclaré l'un des responsables.

Le programme est encore en cours de finalisation et pourrait être modifié, ont précisé les responsables. Il serait financé par l'autorité présidentielle de retrait (Presidential Drawdown Authority - PDA), qui autorise le président à transférer des articles et des services des stocks américains sans l'approbation du Congrès en cas d'urgence. Le matériel proviendra des stocks excédentaires américains.

Ce programme d'assistance à la sécurité serait le 42e approuvé par les États-Unis pour l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022, pour un total de plus de 40 milliards de dollars.

L'armée américaine estime que les armes à sous-munitions seraient utiles à l'Ukraine, a déclaré un haut responsable du Pentagone en juin, mais elles n'ont pas encore été approuvées pour Kiev en raison des restrictions imposées par le Congrès et des inquiétudes des alliés.

L'Ukraine a exhorté les membres du Congrès à faire pression sur l'administration de M. Biden pour qu'elle approuve l'envoi de munitions conventionnelles améliorées à double usage (Dual-Purpose Conventional Improved Munitions, DPICM).

Les armes à sous-munitions, interdites par plus de 120 pays, libèrent normalement un grand nombre de petites bombes qui peuvent tuer sans discrimination sur une large zone, menaçant ainsi les civils.

L'Ukraine a également fait pression pour obtenir de nouveaux avions de combat occidentaux, notamment des F-16, dans le cadre de sa contre-offensive.

"Les F-16 ou tout autre équipement dont nous avons besoin nous permettront d'agir plus rapidement, de sauver plus de vies et de résister plus longtemps", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy lors d'une interview accordée à ABC News et diffusée jeudi.

Le Danemark et les Pays-Bas, membres de l'OTAN, dirigent les efforts d'une coalition internationale visant à former les pilotes et le personnel de soutien, à assurer la maintenance des avions et, enfin, à fournir des F-16 à l'Ukraine.