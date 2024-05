Le département du Trésor américain envisage un assouplissement limité des sanctions américaines à l'encontre du magnat israélien de l'industrie minière Dan Gertler afin de faciliter son départ de la République démocratique du Congo, a déclaré un responsable américain jeudi.

Le Trésor américain a imposé des sanctions à Gertler et à plus de 30 de ses entreprises en décembre 2017 et en juin 2018, l'accusant de tirer parti de son amitié avec l'ancien président du Congo, Joseph Kabila, pour obtenir des contrats miniers lucratifs.

"Nous nous efforçons de soutenir le gouvernement de la République démocratique du Congo (...) alors qu'il s'efforce d'éliminer les acteurs corrompus de son secteur minier", a déclaré le responsable.

"Dans le cadre de ces efforts, nous avons indiqué que nous étions ouverts à l'examen d'un allègement limité des sanctions comme moyen d'obtenir le retrait complet de Daniel Gertler et de ses activités commerciales de la RDC.

M. Gertler a nié tout acte répréhensible.

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt ce jeudi que l'administration Biden et le gouvernement congolais avaient proposé d'alléger les sanctions contre Gertler en échange de son départ définitif du pays et que le gouvernement congolais avait présenté ce plan à Gertler en début de semaine et qu'il attendait sa réponse.

Le fonctionnaire a déclaré que l'objectif de Washington était de faciliter le retrait d'actifs importants du contrôle de Gertler et que tout allègement potentiel des sanctions devrait être soumis à des garde-fous stricts, y compris des dispositions qui faciliteraient le retour des mesures.

Le fonctionnaire a précisé que M. Gertler restait soumis aux sanctions américaines "pour ses actes de corruption" et que ses avoirs restaient bloqués.

Le fonctionnaire américain a déclaré que les États-Unis cherchaient à soutenir les efforts du Congo pour améliorer la transparence et les opportunités économiques dans son secteur minier et pour diversifier les chaînes d'approvisionnement essentielles afin d'accroître la sécurité et la prospérité mondiales.

Les États-Unis ont déjà déclaré que les ressources minérales du Congo et de la Zambie étaient essentielles pour répondre à l'énorme demande mondiale de composants énergétiques propres et d'infrastructures électriques pour soutenir la croissance de l'intelligence artificielle.

Les investissements chinois agressifs au Congo, en Zambie et ailleurs en Afrique ont suscité l'inquiétude de Washington.