Les États-Unis envoient à l'Ukraine deux systèmes de missiles sol-air -Pentagon

Le programme d'aide, d'une valeur d'environ 820 millions de dollars, a été largement annoncé par le président américain Joe Biden jeudi à Madrid, à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'OTAN qui était axée sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Les Ukrainiens continuent de faire face à une brutalité mise en évidence une fois de plus cette semaine par un attentat qui a frappé un centre commercial rempli de civils. Ils continuent de se battre pour leur pays, et les États-Unis continuent de les soutenir, eux et leur juste cause", a déclaré le secrétaire d'État américain Antony Blinken dans une déclaration au sujet de l'aide.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu'un missile Kh-22 tiré par un bombardier russe a touché lundi un centre commercial bondé dans la ville centrale de Kremenchuk, tuant au moins 19 personnes. Cette frappe a suscité la condamnation des dirigeants occidentaux et du pape, mais la Russie a rejeté le récit de l'Ukraine, affirmant que le missile avait frappé un magasin d'armes fourni par l'Occident à côté du centre commercial, provoquant un incendie.

Le Pentagone a proposé plus de détails vendredi alors qu'il officialisait l'annonce, et a déclaré que la dernière série d'assistance en matière de sécurité comprenait également des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité (HIMARS).

Les radars de contre-artillerie envoyés sont les systèmes AN/TPQ-37 de Raytheon-Technologies, a déclaré un haut responsable de la défense aux journalistes. C'est la première fois que ces systèmes sont envoyés en Ukraine. Leur portée effective est environ trois fois supérieure à celle des systèmes AN/TPQ-36 envoyés précédemment.

La nouvelle aide américaine est destinée à soutenir l'Ukraine alors qu'elle fait face à un lourd pilonnage de l'artillerie russe. L'intensification de la campagne russe d'attaques de missiles à longue portée sur les villes ukrainiennes intervient alors que ses forces ont remporté des succès sur le champ de bataille à l'est, avec un assaut incessant pour tenter de forcer Kiev à céder deux provinces aux séparatistes.

En incluant les dernières séries d'aide, les États-Unis ont maintenant engagé environ 6,9 milliards de dollars depuis que les forces russes ont pénétré en Ukraine le 24 février et ramené la guerre totale en Europe.