Les États-Unis envoient une première cargaison de matériel électrique pour aider l'Ukraine

La première tranche était constituée d'équipements électriques d'une valeur d'environ 13 millions de dollars, a déclaré l'un des responsables. Une autre source familière avec la question a déclaré que deux autres cargaisons d'équipement partiraient des États-Unis cette semaine.

Depuis octobre, la Russie mène des attaques généralisées contre les infrastructures de transport d'électricité et de chauffage de l'Ukraine, dans ce que Kiev et ses alliés considèrent comme une campagne délibérée visant à nuire aux civils.

Les États-Unis et les alliés occidentaux ont fourni à l'Ukraine des fonds et des équipements pour renforcer la résilience énergétique de Kiev. Les récentes attaques de la Russie ont laissé des millions de personnes dans le noir et sans chauffage dans des températures inférieures à zéro.

La Russie "essaie délibérément de faire mourir de froid les Ukrainiens alors que nous entrons dans l'hiver", a déclaré un haut fonctionnaire américain. "Notre stratégie en ce moment est d'abord d'aider l'Ukraine à se protéger contre ces attaques délibérées sur les infrastructures énergétiques civiles, car cela pourrait être une catastrophe humanitaire."

Un autre responsable américain a déclaré que l'équipement partait d'une base militaire américaine. La première tranche fait partie de l'aide de 53 millions de dollars annoncée le mois dernier, après que l'Ukraine ait déclaré avoir besoin de transformateurs et de générateurs ainsi que de systèmes de défense aérienne.

Le secrétaire américain adjoint à l'énergie, David Turk, a rencontré des responsables de compagnies pétrolières et gazières jeudi dernier afin d'explorer les moyens de soutenir la résilience énergétique de l'Ukraine.

Les coupures de courant sont devenues fréquentes et le gouvernement a exhorté le public à économiser l'énergie en réduisant l'utilisation des appareils ménagers.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a accusé à la fin du mois dernier le président russe Vladimir Poutine d'essayer de diviser la coalition occidentale et de la forcer à abandonner l'Ukraine en gelant et en affamant les Ukrainiens et en faisant grimper les coûts énergétiques à l'échelle mondiale. Il a ajouté que cette stratégie ne fonctionnerait pas.

La Russie qualifie l'invasion de l'Ukraine d'"opération spéciale".