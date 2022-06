Les États-Unis espèrent une résolution positive de la candidature de la Suède et de la Finlande à l'OTAN

S'exprimant lors d'une audition de la Commission sénatoriale des relations étrangères (SFRC), Karen Donfried, secrétaire adjointe pour les affaires européennes et eurasiennes, a déclaré que Washington avait compris que les discussions entre les parties en début de semaine avaient été constructives.

"Nous sommes convaincus que cette question sera résolue de manière positive. Il existe un soutien large et profond au sein de l'alliance de l'OTAN pour l'adhésion de la Finlande et de la Suède", a-t-elle déclaré.

La Finlande et la Suède ont posé leur candidature à l'adhésion à l'OTAN en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais les candidatures se sont heurtées à l'opposition de la Turquie, qui a été mise en colère par ce qu'elle considère comme le soutien d'Helsinki et de Stockholm aux militants kurdes et par les embargos sur les armes imposés à Ankara.

Les dirigeants de l'OTAN se réuniront à Madrid les 29 et 30 juin. Toute adhésion à l'OTAN nécessite l'approbation des 30 membres de l'alliance. La Turquie est un allié de l'OTAN depuis plus de 70 ans et possède la deuxième plus grande armée de l'alliance.

À la question de savoir si Mme Donfried pense que toutes les parties seront sur la même longueur d'onde d'ici le sommet de Madrid la semaine prochaine, elle a répondu : "Je dirai que nous faisons certainement pression dans ce sens".

S'adressant aux journalistes à Bruxelles en début de semaine après leurs entretiens avec les hauts représentants de la Suède, de la Finlande et de l'OTAN, les hauts fonctionnaires turcs n'ont pas exprimé le même sentiment d'urgence que Mme Donfried et ont déclaré que le sommet de l'OTAN n'était pas une date limite.

Tout progrès concernant les demandes d'adhésion des pays nordiques "dépend maintenant de la direction et de la vitesse à laquelle ces pays prendront des mesures", a déclaré le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin.

RENCONTRE BIDEN-ERDOGAN ?

Alors que le problème se situe officiellement entre la Suède, la Finlande et la Turquie, de nombreux analystes ont émis l'hypothèse qu'une implication plus directe de Biden pourrait faciliter une percée.

Certains pensent qu'une telle implication pourrait être une rencontre bilatérale entre le président turc Tayyip Erdogan et Biden.

Lors d'un appel aux journalistes, un haut fonctionnaire de l'administration a détaillé les prochaines rencontres bilatérales de Biden avec des dirigeants mondiaux en marge des prochains sommets du G7 et de l'OTAN, mais n'a pas annoncé de rencontre avec Erdogan.

"Bien que, de toute évidence, le format de ces réunions laisse de nombreuses possibilités aux dirigeants de s'engager en marge", a déclaré le fonctionnaire, s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Les liens entre les États-Unis et la Turquie restent aigres car les deux alliés de l'OTAN sont en désaccord sur une foule de questions, dont la politique syrienne et l'achat par Ankara de systèmes de défense russes.

La dernière rencontre en personne entre Biden et Erdogan remonte à octobre 2021, en marge du sommet du G20 à Rome.