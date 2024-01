WASHINGTON (Reuters) - Les services de renseignement américains estiment que le Hamas et le Djihad islamique ont utilisé l'hôpital Al Chifa de Gaza pour diriger leurs opérations et y détenir des otages, mais qu'ils ont en grande partie évacué le complexe hospitalier quelques jours avant que les troupes israéliennes n'y pénètrent, a déclaré mardi un responsable américain, citant des renseignements rendus publics.

Le responsable, qui préfère conserver l'anonymat, a déclaré que les Etats-Unis avaient confirmé cette information de manière indépendante, et ce bien que les services de renseignements n'aient fourni aucune preuve.

Israël a affirmé que le Hamas utilisait l'hôpital Al Chifa comme centre de commandement et pour entreposer des armes; ses forces ont pénétré dans le complexe hospitalier en novembre.

Le gouvernement américain estime que le Hamas a utilisé l'hôpital et des sites situés en dessous comme centre de commandement et de contrôle, pour y stocker des armes et y détenir des otages, a dit le responsable américain.

Les services de renseignement américains ont obtenu des informations selon lesquelles les combattants du Hamas avaient en grande partie évacué le complexe hospitalier quelques jours avant l'opération israélienne et qu'ils avaient détruit des documents et des appareils électroniques en partant, a indiqué le responsable américain.

(Reportage Jonathan Landay, avec la contribution de Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)

