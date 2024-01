Les discussions entre les États-Unis et les autorités chinoises sur l'endiguement des flux de produits chimiques utilisés pour la production de fentanyl mortel ont été "substantielles", mais il reste encore "beaucoup à faire", a déclaré mercredi le chef de la délégation de la Maison Blanche à Pékin.

Washington espère un renforcement de la coopération en matière d'application de la loi, notamment en ce qui concerne la lutte contre le financement illicite, et souhaite que Pékin mette en place des contrôles supplémentaires sur les produits chimiques pouvant être utilisés pour fabriquer du fentanyl, a déclaré l'assistante adjointe du président et conseillère adjointe en matière de sécurité intérieure, Jen Daskal.

"Il y a beaucoup plus d'actions nécessaires dans une série de domaines dont nous avons discuté", a déclaré Mme Daskal lors d'une interview accordée à l'ambassade des États-Unis à Pékin à l'issue des entretiens, ajoutant qu'"il y a un esprit renouvelé d'engagement à coopérer".

M. Daskal a dirigé une délégation interinstitutions qui a tenu deux jours de discussions avec ses homologues chinois, ce qui a abouti au lancement d'un groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants - le premier signe sérieux de coopération sur la lutte contre la propagation du fentanyl depuis la fin de l'année 2019.

Les réunions de Pékin font suite à un sommet à San Francisco en novembre, au cours duquel le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping ont convenu de travailler sur la question, marquant un changement de ton notable entre les dirigeants et un réchauffement des relations.

Le fentanyl est l'une des principales causes d'overdose aux États-Unis. Les États-Unis ont déclaré que la Chine était la principale source des précurseurs chimiques synthétisés en fentanyl par les cartels de la drogue au Mexique. La Chine dément cette affirmation.

À l'issue des discussions, la Chine a déclaré mardi qu'elles étaient "approfondies et pragmatiques", exprimant l'espoir que les deux parties puissent tenir compte de leurs préoccupations respectives et "renforcer et élargir la coopération afin de fournir une énergie plus positive pour des relations sino-américaines stables, saines et durables".

M. Daskal a "applaudi" la Chine pour avoir pris une série de mesures concrètes après le sommet de novembre et avant même la création du groupe, et a appelé à la poursuite de l'action.

"La Chine a pris des mesures coercitives à l'encontre de certaines entreprises dont le comportement illicite était particulièrement préoccupant", a déclaré Mme Daskal.

Elle a également indiqué que la Chine avait commencé à envoyer des informations à l'Organe international de contrôle des stupéfiants sur des incidents particuliers, "ce qui permet ensuite aux services répressifs du monde entier de donner suite à ces informations".

Les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années sur une série de questions, notamment les origines du COVID-19, les tarifs douaniers, Taïwan et les droits de l'homme, ce qui a entravé les espoirs de Washington de persuader la Chine de se joindre à nouveau à ses efforts pour arrêter le flux de fentanyl aux États-Unis.

En novembre 2019, dans une révélation inhabituelle de la coopération sino-américaine dans la répression des crimes liés au fentanyl, les forces de l'ordre chinoises et américaines ont annoncé conjointement qu'elles avaient travaillé ensemble pour démanteler un réseau de contrebande.

Mais cette coopération dans le domaine des stupéfiants s'est évanouie avec l'arrivée du COVID-19, et de nombreux vents contraires géopolitiques ont fait tomber les relations bilatérales à leur niveau le plus bas depuis des décennies.

Mme Daskal a déclaré que "les entreprises peuvent faire beaucoup [...] pour cesser de vendre à des clients qui ont apparemment un mauvais comportement et pour s'assurer qu'elles étiquettent correctement leurs exportations".

Elle a indiqué qu'elle comptait mesurer les progrès de la coopération lors de réunions entre hauts fonctionnaires en février et au cours de l'été à Washington.