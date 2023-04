Les États-Unis et Cuba tiendront une nouvelle série de discussions sur les migrations mercredi, ont indiqué des responsables, alors que l'administration Biden se prépare à la fin des restrictions frontalières de l'ère COVID qui ont empêché ces derniers mois les Cubains de passer aux États-Unis à partir du Mexique.

La réunion de haut niveau à Washington fera suite à celle qui s'est tenue à La Havane en novembre et intervient un an après que l'administration Biden a repris de telles conversations après une longue interruption sous l'égide de l'ancien président Donald Trump.

L'ambassade des États-Unis à La Havane a repris le traitement complet des visas d'immigrant et les services consulaires en janvier pour la première fois depuis 2017, dans le but d'endiguer le flux record de migrants de Cuba vers le nord des États-Unis l'année dernière.

La réunion de cette semaine "représente la poursuite de notre engagement de longue date avec Cuba sur les questions de migration en tant qu'États voisins et se limite au sujet de la migration", a déclaré lundi un responsable du département d'État américain.

"Garantir une migration sûre, ordonnée, humaine et régulière entre Cuba et les États-Unis reste l'un des principaux intérêts des États-Unis, en accord avec notre volonté de favoriser le regroupement familial et de promouvoir un plus grand respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales à Cuba", a déclaré le fonctionnaire du département d'État sous couvert d'anonymat.

Le gouvernement communiste cubain a déclaré qu'il cherchait lui aussi à encourager une migration légale et ordonnée, mais il reproche depuis longtemps à l'embargo américain, qui date de la guerre froide, d'étrangler l'économie de l'île et d'encourager ses jeunes à émigrer.

Un nombre record de 220 000 Cubains ont été pris en train de franchir illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique au cours de l'année fiscale 2022, qui s'est achevée le 30 septembre, ce qui s'inscrit dans le cadre d'une augmentation plus générale des arrestations sous la présidence du démocrate Joe Biden. De nombreux autres Cubains ont tenté le périlleux voyage vers la Floride à bord d'embarcations et de radeaux branlants.

Sous la pression des républicains et de certains démocrates, Joe Biden a adopté des mesures de sécurité frontalière plus restrictives en janvier, ce qui a fait chuter le nombre de Cubains et d'autres migrants appréhendés à la frontière.

En temps utile, M. Biden a élargi les voies légales d'entrée aux États-Unis, permettant à 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens par mois d'entrer légalement s'ils voyagent par avion et s'ils ont des parrains américains.

La patrouille frontalière américaine a arrêté 176 Cubains à la frontière sud-ouest en février, contre près de 43 000 en décembre.

Toutefois, l'administration Biden se prépare à une éventuelle augmentation du nombre de migrants tentant de franchir la frontière avec le Mexique lorsque les restrictions frontalières du COVID prendront fin le 11 mai.

Ces restrictions, connues sous le nom de Titre 42, permettent aux autorités américaines d'expulser rapidement les migrants vers le Mexique sans qu'ils aient la possibilité de demander l'asile aux États-Unis.