Les États-Unis et Israël poussent leurs alliés arabes à conclure un pacte de défense commune dans un contexte de tensions avec l'Iran.

L'idée, qui utiliserait la technologie israélienne, pourrait prendre de l'ampleur lors des arrêts du président Joe Biden en Israël, dans les territoires palestiniens et en Arabie saoudite lors d'un voyage du 13 au 16 juillet, ont déclaré deux des sources qui ont été informées des plans.

Alors que les tensions régionales se sont accrues en raison du programme nucléaire contesté de Téhéran, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et certaines parties de l'Irak ont subi des frappes de drones ou de missiles revendiquées ou attribuées aux milices soutenues par l'Iran.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et ont déjà rencontré la résistance de plusieurs pays arabes qui refusent de faire des affaires avec Israël, ont déclaré les quatre sources.

Mais le mois dernier, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'une alliance émergente de défense aérienne parrainée par les États-Unis était "opérationnelle" et pourrait être stimulée par la visite de Biden. Le dispositif a déjà déjoué des tentatives d'attaques iraniennes, a-t-il ajouté.

S'adressant à Reuters sous couvert d'anonymat, un responsable israélien a déclaré que les pays partenaires synchronisaient leurs systèmes de défense aérienne respectifs par le biais de communications électroniques à distance, plutôt que d'utiliser les mêmes installations physiques.

Au cours des dernières années, Israël a proposé une coopération en matière de défense aux États arabes alignés sur les États-Unis qui partagent ses préoccupations à l'égard de l'Iran, bien que, selon les États-Unis, M. Gantz semble avoir exagéré le degré d'avancement de cette coopération en matière de sécurité.

Pour leur part, les Arabes du Golfe ont été publiquement réticents à l'idée.

Une personne à Washington connaissant bien la question a déclaré que si Biden discutera d'une coordination régionale plus large en matière de sécurité, y compris avec son proche allié Israël, lors d'un sommet des Arabes du Golfe dirigé par les Saoudiens la semaine prochaine, aucune annonce d'un pacte officiel n'est attendue.

Le plan consisterait à construire un réseau de radars, de détecteurs et d'intercepteurs entre l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, avec l'aide de la technologie israélienne et des bases militaires américaines, ont précisé trois des sources.

ISOLATION DE L'IRAN

Cela permettrait à ces pays, notamment à Israël, à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, de détecter les menaces aériennes avant qu'elles ne franchissent leurs frontières.

Les responsables israéliens ont présenté l'idée d'un système de défense régional lors d'une réunion du commandement central américain à laquelle ont participé des responsables militaires d'Arabie saoudite, du Qatar, des EAU et d'Egypte à Sharm El Sheikh en mars, a déclaré l'une des sources.

"La proposition porte sur un système de détection commun, où chaque pays qui s'inscrit notifie les autres d'une attaque détectée", a ajouté l'une des sources, qui a refusé d'être identifiée.

Un haut responsable israélien présent à Washington en avant-première du voyage de Biden a décrit les efforts pour former une alliance comme "un objectif fixé".

"Il y a un long chemin à parcourir, et les États-Unis soutiennent cette démarche".

Washington espère qu'une plus grande coopération permettrait de mieux intégrer Israël dans la région et d'isoler son ennemi juré, l'Iran.

Le plan de défense régionale coïncide avec des mois d'impasse dans les pourparlers visant à relancer un accord de 2015 qui limite les activités nucléaires de l'Iran. Washington affirme que l'enrichissement d'uranium de l'Iran, une voie potentielle vers les armes nucléaires, a fait des progrès alarmants. L'Iran nie vouloir se doter d'armes atomiques.

Les inquiétudes d'Israël quant à l'issue des négociations nucléaires - et ses menaces de prendre des mesures militaires unilatérales contre l'Iran - ont du poids dans les capitales occidentales.

L'Iran, armé de l'un des plus grands systèmes de missiles de la région, a déclaré que les activités militaires conjointes d'Israël et de certains pays arabes du Golfe sont menées "par désespoir".

RÉSISTANCE ARABE

Mais la poussée américaine en faveur de la coopération anti-iranienne se heurte également à la résistance de certains États arabes tels que l'Irak, le Qatar et le Koweït.

"Il y a des points de vue différents dans différentes capitales", a déclaré un haut responsable de l'administration Biden sous couvert d'anonymat.

"Nous n'essayons pas de créer une structure descendante. Nous essayons de nous appuyer sur les relations qui existent, certaines d'entre elles au-dessus de la table, d'autres en dessous de la surface", a déclaré le fonctionnaire.

L'Irak est un excellent exemple des difficultés à faire adhérer certains pays arabes à une alliance. L'Iran exerce une grande influence dans le pays par le biais des milices et des politiciens chiites et bloquerait certainement toute tentative d'adhésion à un pacte de sécurité.

En mai, le parlement irakien a approuvé une loi qui interdira la normalisation des relations avec Israël, à un moment où plusieurs pays arabes ont établi des liens officiels.

L'Irak n'a jamais reconnu l'État d'Israël depuis sa création en 1948 et les citoyens et entreprises irakiens ne peuvent pas se rendre en Israël, mais la nouvelle loi va plus loin en criminalisant spécifiquement toute tentative de normalisation des relations avec Israël.

Un haut conseiller irakien en matière de sécurité a déclaré qu'aucun plan officiel n'a été présenté à Bagdad pour conclure un pacte incluant Israël et s'opposant à l'Iran, l'alliance est donc hors de question.

L'Arabie saoudite et les EAU font également preuve de prudence, afin de préserver les relations naissantes avec Téhéran, ont déclaré les sources.

"QUESTIONS DE CONFIANCE

Le gouvernement des EAU a déclaré qu'il n'était partie à aucune alliance militaire régionale contre un pays spécifique et qu'il n'était pas au courant de pourparlers officiels. L'Arabie saoudite, le Koweït, Oman, Bahreïn, l'Égypte et la Jordanie n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Washington espère qu'une plus grande coopération régionale en matière de sécurité pourrait ouvrir la voie à davantage d'accords de normalisation avec Israël, qui a établi des liens avec les EAU et Bahreïn en 2020.

Le premier prix d'Israël serait l'Arabie saoudite, qui affirme que la normalisation de ses propres liens avec Israël nécessiterait la création d'un État palestinien souverain avec Jérusalem-Est comme capitale. Les responsables américains affirment que la normalisation israélo-saoudienne est loin d'être acquise.

La coopération entre l'Arabie saoudite et Israël pourrait également contribuer à rétablir les relations américano-saoudiennes, mises à mal par le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen et les prix élevés du pétrole.

Dans un monde idéal pour Israël, une alliance conduirait à des ventes de défense antimissile au Golfe, notamment ses systèmes Iron Dome et David's Sling qui pourraient fonctionner avec les batteries de missiles américaines Patriot utilisées depuis longtemps par les États du Golfe, selon les experts.

Jeremy Binnie, spécialiste de la défense au Moyen-Orient chez Janes, a déclaré que les radars des côtes du Golfe donneraient à Israël une alerte précoce supplémentaire en cas d'attaque, ce qui en ferait probablement le principal bénéficiaire de toute alliance.

En Israël, M. Biden visitera la base aérienne de Palmachim pour inspecter les systèmes de défense, notamment Arrow, David's Sling, Iron Dome et une arme d'interception laser, a déclaré le ministère israélien de la défense.

Yasmine Farouk, du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que l'idée d'une défense antimissile intégrée remonte à plusieurs années et que les administrations américaines successives avaient essayé de surmonter la méfiance des États du Golfe en matière de partage des renseignements.

Elle a déclaré que les menaces croissantes de l'Iran et de ses alliés yéménites Houthis pourraient désormais avoir la priorité sur les "problèmes de confiance" entre les États arabes du Golfe.

"Mais c'est un travail en cours", a-t-elle ajouté.