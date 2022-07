Les États-Unis et Israël vont signer un engagement commun pour refuser l'arme nucléaire à l'Iran

Un haut responsable de l'administration Biden, décrivant la déclaration conjointe pour les journalistes lors d'une conférence téléphonique, a déclaré que l'accord élargira la relation de sécurité de longue date entre les États-Unis et Israël.

"Cette déclaration est assez significative, et elle comprend un engagement à ne jamais permettre à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire et à s'attaquer aux activités déstabilisantes de l'Iran, en particulier aux menaces contre Israël", a déclaré le responsable.

M. Biden, qui effectue son premier voyage au Moyen-Orient depuis sa prise de fonction début 2021, est arrivé en Israël mercredi et s'entretient avec les dirigeants israéliens jeudi. Il apparaîtra lors d'une conférence de presse conjointe avec Lapid.

Biden rencontrera des dirigeants palestiniens en Cisjordanie occupée vendredi et s'entretiendra avec les dirigeants de l'Arabie saoudite et d'autres alliés du Golfe à Djeddah samedi.

Biden est confronté à une bataille difficile pour persuader l'Iran de rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien que son prédécesseur, Donald Trump, a abandonné en 2018.

Biden sera probablement confronté aux questions d'Israël et des États du Golfe tels que l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sur la sagesse de faire revivre l'accord sur le nucléaire iranien et sur ce que les États-Unis feront pour contrer les actions régionales de l'Iran, que l'accord soit ressuscité ou non.

Dans une interview accordée mercredi à la télévision israélienne, M. Biden a déclaré que l'accord représentait la meilleure chance de retarder les tentatives de l'Iran de développer une bombe nucléaire.

"La seule chose pire que l'Iran qui existe actuellement est un Iran doté d'armes nucléaires et si nous pouvons revenir à l'accord, nous pourrons les retenir", a-t-il déclaré. Interrogé sur la possibilité pour les États-Unis de recourir à la force si nécessaire, il a répondu : "Si c'était le dernier recours, oui".

Certains responsables israéliens et arabes du Golfe pensent que l'allègement des sanctions de l'accord fournirait à l'Iran beaucoup plus d'argent pour soutenir des forces mandataires au Liban, en Syrie, au Yémen et en Irak. Ils sont également sceptiques quant à savoir si l'administration Biden fera beaucoup pour contrer les activités régionales de l'Iran.

L'Iran nie que son programme nucléaire vise à acquérir des armes nucléaires.

Le responsable américain, à qui l'on demandait si la déclaration visait à gagner du temps avec Israël alors que Washington poursuit les négociations avec l'Iran, a répondu : "Si l'Iran veut signer l'accord qui a été négocié à Vienne, nous avons dit très clairement que nous sommes prêts à le faire. Et, en même temps, s'il ne le fait pas, nous continuerons à augmenter la pression de nos sanctions, nous continuerons à augmenter l'isolement diplomatique de l'Iran."

Le fonctionnaire a déclaré que l'accord conjoint promettra une aide militaire américaine continue pour Israël et mettra l'accent sur le soutien aux accords d'Abraham, les accords entre Israël et une poignée d'États arabes que l'administration Trump a aidé à négocier.