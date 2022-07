Les États-Unis et l'AIE exhortent les pays asiatiques à diversifier leurs chaînes d'approvisionnement en énergie

Le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, et la secrétaire américaine à l'énergie, Jennifer Granholm, ont déclaré que la crise énergétique actuelle, qui découle des sanctions imposées à la Russie, devrait inciter les pays de la région indo-pacifique à se concentrer davantage sur la transition vers l'abandon des combustibles fossiles.

Toutefois, cela nécessiterait que la région cesse de dépendre de la Chine pour la technologie de l'énergie solaire et de pays comme la République démocratique du Congo et la Russie pour les minéraux essentiels nécessaires aux véhicules électriques et aux batteries.

"Nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas, en tant que nations, sous la coupe de pétro-dictateurs, sous la coupe de ceux qui ne partagent pas nos valeurs, sous la coupe de ceux qui voudraient contrôler des aspects stratégiques de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Mme Granholm au forum sur l'énergie de Sydney.

Le forum est co-organisé par le gouvernement australien et l'AIE.

Selon M. Birol, la Chine représente 80 % de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la technologie solaire et d'ici 2025, cette part passera à 95 %.

"La dépendance à l'égard d'un seul produit, d'une seule technologie - faire dépendre le monde entier d'un seul pays est une chose à laquelle nous devons tous réfléchir du point de vue de la sécurité énergétique", a déclaré M. Birol lors du forum.

En ce qui concerne l'offre d'énergie, il a déclaré que toute personne planifiant de nouveaux investissements importants dans les combustibles fossiles, qui ne seront mis en service que dans plusieurs années, doit prendre en compte le risque climatique et le risque commercial pour les investisseurs à mesure que le monde passe à des énergies plus propres.