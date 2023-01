Les États-Unis et l'Afrique du Sud forment un groupe de travail pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages - Yellen

S'exprimant dans la réserve de chasse de Dinokeng, à l'extérieur de Pretoria, Mme Yellen a déclaré aux responsables sud-africains que le nouveau groupe de travail a pour but de stimuler le partage d'informations entre les unités de renseignement financier des deux pays et de renforcer les contrôles pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette initiative intervient alors que les médias sud-africains rapportent que le Groupe d'action financière (GAFI) basé à Paris, qui fixe les normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le trafic d'espèces sauvages, pourrait ajouter l'Afrique du Sud à sa liste grise lors de sa réunion de février 2023.

Les pays figurant sur la liste grise font l'objet d'une surveillance accrue de la part du GAFI, qui craint qu'ils ne présentent un risque plus élevé de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

"Grâce à une collaboration plus étroite pour cibler les produits illicites liés au trafic d'espèces sauvages, ainsi que les activités criminelles qui se chevauchent comme la corruption, la fraude et le trafic de drogue, nous faisons aujourd'hui un pas dans la bonne direction", a déclaré Mme Yellen après avoir visité la réserve de gibier, qui a souffert du braconnage d'animaux sauvages, notamment de rhinocéros, dans le passé.

Pour aider à sauver les populations d'animaux sauvages de tout nouveau braconnage et à perturber le commerce illicite associé, nous devons "suivre l'argent" de la même manière que nous le faisons pour d'autres crimes graves", a déclaré Mme Yellen.

Mme Yellen a déclaré que le Trésor américain travaillait déjà pour fournir des informations sur le trafic d'espèces sauvages à ses partenaires chargés de l'application de la loi, et qu'il avait également collaboré avec l'Afrique du Sud et le GAFI pour identifier les indicateurs associés au blanchiment d'argent et au trafic d'espèces sauvages.

Ce travail consiste notamment à identifier et à saisir les produits générés par le commerce illégal d'espèces sauvages et à entraver le blanchiment d'argent et les transactions transfrontalières des organisations criminelles transnationales souvent impliquées dans la corruption, a-t-elle précisé.

"Pour avoir un impact contre ce crime nuisible et le financement illicite qui l'accompagne, nous devons profiter de cette occasion pour mettre en place une approche cohérente et durable", a déclaré Mme Yellen.

L'Afrique du Sud est la dernière étape de la tournée africaine de Mme Yellen, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour approfondir les liens économiques entre les États-Unis et l'Afrique et faire contrepoids à la Chine, qui a dominé le commerce et les investissements sur le continent au cours des dernières décennies.

Mme Yellen doit rencontrer le président sud-africain Cyril Ramaphosa plus tard dans la journée de mercredi.