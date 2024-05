Les États-Unis et l'Arabie saoudite sont proches d'un accord final sur un accord bilatéral après que le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis a fait des progrès significatifs dans les discussions avec les Saoudiens au cours du week-end, a déclaré la Maison Blanche lundi.

Le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les deux parties étaient "plus proches que nous ne l'avons jamais été" d'un accord qui est maintenant "presque définitif".

Les négociateurs américains et saoudiens cherchent à achever les travaux sur un accord bilatéral qui demanderait probablement des garanties formelles de la part des États-Unis pour défendre le royaume ainsi que l'accès des Saoudiens à des armements américains plus avancés, en échange de l'arrêt des achats d'armes chinoises et de la restriction des investissements de Pékin dans le pays.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, s'est entretenu avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et d'autres responsables saoudiens au cours du week-end, et des progrès ont été réalisés, a indiqué M. Kirby.

L'accord de sécurité américano-saoudien devrait également impliquer le partage de technologies émergentes avec Riyad, notamment l'intelligence artificielle.

Une fois l'accord conclu, il ferait partie d'un vaste accord présenté au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour qu'il décide s'il doit faire des concessions pour garantir un accord de normalisation des relations avec l'Arabie saoudite.

M. Kirby a déclaré que le calendrier d'un accord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite n'était pas clair. Il a ajouté que l'objectif ultime de M. Biden était la création d'un État palestinien, mais qu'Israël étant en guerre contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza, il était peu probable qu'un accord sur la création d'un État soit conclu dans un avenir proche.

"Bien sûr, le président reste attaché à une solution à deux États. Il reconnaît que ce n'est pas quelque chose que nous verrons à l'avenir", a-t-il déclaré.