"J'ai de nouveau demandé aux États-Unis et à l'Australie, qui partagent des valeurs avec le Japon, d'augmenter la production de GNL et d'assurer un approvisionnement stable, et les deux pays ont montré qu'ils comprenaient notre position", a déclaré Hagiuda lors d'une conférence de presse virtuelle.

Hagiuda a assisté à la réunion des ministres de l'énergie de la Quadrilatérale qui comprend les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, qui s'est tenue plus tôt dans la journée.[L4N2YU10O]