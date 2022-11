Les États-Unis et l'Équateur conviennent d'établir un groupe de travail sur le commerce équitable

Vendredi, Tai a rencontré le ministre équatorien du Commerce, Julio Jose Prado, à Washington, où ils ont également convenu de tenir une nouvelle réunion de leur Conseil du commerce et de l'investissement au cours du premier semestre 2023 pour examiner les développements.

Les discussions représentent une expansion potentielle d'un protocole États-Unis-Équateur sur les règles commerciales et la transparence signé en décembre 2020 par le prédécesseur de Tai, Robert Lighthizer.

À l'époque, le pacte a été salué comme une expansion des accords antérieurs sur les douanes, la réglementation et la lutte contre la corruption, mais loin d'un accord commercial global.

"Le protocole est une pièce maîtresse du travail bilatéral réalisé dans le cadre du Conseil du commerce et de l'investissement (CCI) et les nouvelles négociations visent à poursuivre une politique commerciale centrée sur le travailleur qui favorise un commerce, des investissements et une coopération accrus entre les deux pays", a déclaré l'USTR dans son communiqué.

Les États-Unis et l'Équateur ont eu un commerce bilatéral total de marchandises de 13,17 milliards de dollars en 2021, avec un déficit commercial bilatéral américain de 3,15 milliards de dollars, selon les données du Bureau du recensement des États-Unis.

Les principales importations américaines en provenance de l'Équateur étaient les carburants pétroliers, le poisson et les fruits de mer, les fruits comestibles et les noix, y compris les bananes, selon l'USTR. Les principales exportations américaines vers l'Équateur étaient les carburants pétroliers, les machines, les plastiques, la farine de soja, le blé et les déchets alimentaires.