Les États-Unis et l'Europe envisagent des sanctions à l'encontre de la Russie alors que l'Ukraine craint de nouvelles morts civiles

Les forces russes se sont retirées des villes situées au nord de la capitale Kiev la semaine dernière alors qu'elles tournent leur assaut vers le sud et l'est de l'Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont repris les villes dévastées par près de six semaines de guerre, dont Bucha, où les civils morts s'alignent dans les rues.

Les images déchirantes d'un charnier à Bucha et des corps liés de personnes abattues à bout portant ont suscité un tollé international lundi. Le président américain Joe Biden a appelé à un procès pour crimes de guerre contre le président russe Vladimir Poutine, tandis que Washington, l'Allemagne et la France ont promis de nouvelles sanctions contre Moscou.

La Russie a nié toute accusation liée au meurtre de civils et a déclaré qu'elle présenterait mardi à une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies des "preuves empiriques" prouvant que ses forces n'étaient pas impliquées.

Dans une allocution vidéo diffusée tôt dans la matinée, M. Zelenskiy a déclaré qu'il s'adresserait également au Conseil de sécurité mardi afin d'obtenir un soutien pour une enquête sur Bucha.

"Et ce n'est qu'une seule ville. Une des nombreuses communautés ukrainiennes que les forces russes ont réussi à capturer", a déclaré Zelenskiy. "Maintenant, il y a des informations selon lesquelles à Borodyanka et dans d'autres villes ukrainiennes libérées, le nombre de victimes des occupants pourrait être encore beaucoup plus élevé", a-t-il ajouté, faisant référence à une ville située à 25 km (16 miles) à l'ouest de Bucha.

Les États-Unis déclarent qu'ils feront pression pour suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en raison des meurtres de Buca, qualifiant la participation de Moscou à cet organe de "farce".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu'il s'était entretenu avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au sujet de Bucha et a souligné "que l'Ukraine utilisera tous les mécanismes de l'ONU disponibles pour recueillir des preuves et demander des comptes aux criminels de guerre russes".

RESSENTIR LES CONSÉQUENCES

La Russie a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'invasion était illégale et injustifiée.

Les forces russes se sont retirées de la capitale Kiev face à une résistance ukrainienne mobile et mortelle inattendue, utilisant des armes antichars occidentales.

Moscou a présenté ce retrait comme un geste de bonne volonté lors des pourparlers de paix, qui se sont réunis pour la dernière fois vendredi. Les négociateurs devaient se réunir lundi, mais aucune des parties n'a fait le point sur les pourparlers.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré lundi que Poutine et ses partisans "ressentiraient les conséquences" des événements de Bucarest et que les alliés occidentaux conviendraient de nouvelles sanctions contre Moscou dans les jours à venir.

Le conseiller de Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré que de nouvelles sanctions américaines contre Moscou seraient annoncées cette semaine. Le département d'État américain a déclaré qu'il soutenait une équipe internationale de procureurs et d'experts chargée de recueillir et d'analyser les preuves d'atrocités.

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a déclaré que l'Union européenne devait discuter de l'interdiction du gaz russe, bien que d'autres responsables aient appelé à la prudence quant aux mesures qui pourraient déclencher une crise énergétique européenne.

La Russie fournit environ un tiers du gaz de l'Europe, et M. Poutine a tenté d'utiliser l'énergie comme levier pour riposter aux sanctions occidentales. Mais Moscou a maintenu les flux de gaz à travers les principales routes de gazoducs vers l'Europe, malgré l'incertitude liée aux demandes de paiement en roubles de Poutine.

BATAILLES DANS L'EST

L'Ukraine a déclaré qu'elle se préparait à l'appel d'environ 60 000 réservistes russes pour renforcer l'offensive de Moscou dans l'est, où les principales cibles de la Russie ont inclus le port de Mariupol et Kharkiv, la deuxième ville du pays.

À Marioupol, une ville du sud-est sur la mer d'Azov qui est assiégée depuis des semaines, les images de Reuters ont montré trois corps en civil gisant dans la rue, l'un contre un mur aspergé de sang.

L'Ukraine dit avoir évacué des milliers de civils ces derniers jours de Marioupol, qui est entourée de zones tenues par les séparatistes soutenus par la Russie dans la région orientale de Donbas.

Une équipe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été arrêtée lors d'une tentative d'atteindre Mariupol pour évacuer des civils, et est maintenant retenue dans une ville voisine, a déclaré un porte-parole lundi.

À l'ouest de Mariupol, dans la ville de Mykolaiv, des bombardements ont tué lundi 10 personnes, dont un enfant, et en ont blessé 46 autres, a déclaré le chef de l'administration régionale, Oleksandr Senkevich. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.