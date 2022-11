Les États-Unis et l'UE prévoient une feuille de route pour l'IA lors de la prochaine réunion du Conseil "Commerce et technologie", le 5 décembre.

La sous-secrétaire au commerce international Marisa Lago a déclaré lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce des États-Unis que le document serait publié lors de la réunion du Conseil du commerce et de la technologie États-Unis-UE le 5 décembre.

"Nous pensons qu'il s'agit d'une priorité mutuelle qui va prendre de l'ampleur à mesure que de nouvelles applications d'IA sont mises en ligne et que des régimes plus autoritaires adoptent une approche très différente des questions de sécurité et de gestion des risques", a-t-elle déclaré.