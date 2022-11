Les États-Unis et l'Ukraine conviennent d'entamer des discussions pour améliorer l'accord commercial de 2008

Dans une déclaration commune publiée à l'issue de la 11e réunion du Conseil américano-ukrainien du commerce et de l'investissement, les deux pays ont déclaré qu'ils travailleraient à l'amélioration de l'accord de coopération en matière de commerce et d'investissement sous-jacent de 2008.

Dans son discours d'ouverture, la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, a exhorté les délégations à "travailler ensemble pour créer un environnement qui encourage les entreprises et les particuliers à vivre, travailler et investir en Ukraine", indique la déclaration, soulignant l'importance de la prévisibilité, de la transparence et de l'État de droit.

En 2021, le commerce bilatéral entre les États-Unis et l'Ukraine a totalisé environ 4,4 milliards de dollars.