Les États-Unis et l'Union européenne se sont engagés à prolonger de trois ans leur coopération en matière d'identification des perturbations dans le secteur des semi-conducteurs, en mettant particulièrement l'accent sur les puces traditionnelles chinoises.

Les deux parties ont conclu vendredi une session de deux jours de leur Conseil du commerce et de la technologie par une déclaration commune de deux pages sur les résultats de la réunion.

Cette déclaration indique que les deux partenaires échangeront des informations sur les politiques et les pratiques "non commerciales" qui, selon eux, prévalent en Chine, et se consulteront sur les mesures à prendre pour remédier aux distorsions de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

La vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, qui supervise la politique technologique de l'UE, a déclaré que l'UE et les États-Unis prenaient "les prochaines mesures" concernant les anciens semi-conducteurs.

La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine produisait environ 60 % des puces anciennes, que l'on trouve dans les voitures, les appareils ménagers et les dispositifs médicaux, et qu'elle continuerait à le faire dans les années à venir.

"Nous savons que le gouvernement chinois subventionne massivement ce secteur, ce qui pourrait entraîner une énorme distorsion du marché. C'est pourquoi nous nous concentrons sur cette question", a-t-elle déclaré.

Le ministère du commerce a déjà lancé une enquête pour évaluer les distorsions du marché, a-t-elle ajouté, en précisant que l'Union européenne procéderait bientôt à un exercice similaire, et que les deux parties partageraient leurs résultats.

Les deux partenaires se sont également engagés à unir leurs forces dans la recherche de solutions de remplacement des substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans les puces. Ces "produits chimiques à vie" ne se décomposent pas facilement et des études montrent qu'ils peuvent nuire à la santé humaine. (Reportage de Philip Blenkinsop ; Rédaction de Devika Syamnath)