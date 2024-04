La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche au premier ministre chinois, Li Qiang, que la capacité d'avoir des conversations difficiles avait permis aux deux superpuissances économiques d'être sur une "base plus stable" au cours de l'année écoulée.

Mme Yellen a déclaré, au début d'une réunion bilatérale avec M. Li à Pékin, que les deux pays avaient le "devoir" de gérer de manière responsable une relation complexe, alors qu'elle présentait aux plus hauts niveaux du gouvernement chinois ses arguments en faveur d'une réduction de la capacité excédentaire des usines chinoises.

"Bien qu'il nous reste encore beaucoup à faire, je pense qu'au cours de l'année écoulée, nous avons stabilisé nos relations bilatérales", a déclaré Mme Yellen dans un discours préparé à l'avance. "Cela ne signifie pas que nous avons ignoré nos différences ou évité les conversations difficiles. Cela signifie que nous avons compris que nous ne pouvons progresser que si nous communiquons directement et ouvertement l'un avec l'autre.

Mme Yellen a fait de la menace d'une capacité de production excédentaire de la Chine pour les véhicules électriques, les panneaux solaires et d'autres produits d'énergie propre pour les producteurs des États-Unis et d'autres pays un point clé de sa deuxième visite en Chine en neuf mois. Elle s'est rendue à Pékin en juillet 2023 pour tenter de normaliser les relations économiques bilatérales.

Samedi, à Guangzhou, Mme Yellen et son principal homologue économique, le vice-premier ministre He Lifeng, ont convenu de lancer un nouveau dialogue axé sur une "croissance équilibrée", un forum que Mme Yellen a déclaré vouloir utiliser pour plaider en faveur de conditions de concurrence équitables avec la Chine afin de protéger les travailleurs et les entreprises des États-Unis.

"En tant que les deux plus grandes économies du monde, nous avons le devoir envers nos propres pays et envers le monde de gérer de manière responsable notre relation complexe, de coopérer et de faire preuve de leadership pour relever les défis mondiaux urgents", a déclaré Mme Yellen à M. Li.