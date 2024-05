Il y a deux mois, le ministère américain de l'agriculture a cessé d'utiliser les données des douanes chinoises pour estimer les importations de soja de la Chine, car les données des fournisseurs indiquaient des volumes beaucoup plus importants, ce qui a créé un écart important entre les perspectives d'importation de soja des États-Unis et de la Chine.

Cette disparité s'est maintenant étendue au maïs, l'USDA et la Chine ayant des points de vue très différents sur la quantité de maïs que la Chine importera au cours de la campagne de commercialisation 2024-25, qui débute le 1er octobre. La réalité pourrait avoir un impact important sur les exportations américaines de maïs qui, dans le cas des affaires avec la Chine, ont récemment été remplacées par l'offre brésilienne.

Vendredi, l'USDA a fixé les importations chinoises de maïs pour 2024-25 à 23 millions de tonnes métriques, sans changement par rapport à 2023-24. Plus tôt dans la journée, le ministère chinois de l'agriculture prévoyait des importations de 13 millions de tonnes pour 2024-25, soit le niveau le plus bas depuis cinq ans et une baisse par rapport aux 19,5 millions de tonnes de 2023-24. Les deux agences ont réduit pour la première fois leurs prévisions pour 2024-25.

La différence entre les deux estimations pour 2024-25 n'est pas due à des divergences dans les données douanières, bien que cela puisse devenir le cas une fois que la campagne de commercialisation commence. L'USDA s'attend à ce que les prix des céréales en Chine restent plus élevés que sur le marché mondial, ce qui pourrait rendre le maïs étranger moins cher que l'offre nationale.

La Chine prévoit une récolte de maïs record de 297 millions de tonnes en 2024-25, soit une augmentation de près de 3 % par rapport à l'année précédente, ce qui réduira les besoins d'importation. L'USDA prévoit une récolte de maïs de 292 millions de tonnes, contre 288,84 millions en 2023-24, ce qui est identique à la récolte chinoise de 2023-24.

ÉLARGISSEMENT DES OBJECTIFS

La compréhension par l'USDA et la Chine des importations chinoises de maïs semble avoir divergé à la fin de l'année 2023, les deux agences ayant des estimations identiques de 18,7 millions de tonnes pour la saison 2022-23 qui s'est achevée en septembre dernier. Les chiffres définitifs des deux agences pour les campagnes précédentes concordent également.

Mais il y a un an, les agences n'étaient pas d'accord sur le potentiel de la campagne 2023-24. Les prévisions initiales de l'USDA pour 2023-24, soit 23 millions de tonnes, n'ont pas changé, bien que les 17,5 millions de tonnes initiales de la Chine aient augmenté de 2 millions de tonnes.

L'écart de 10 millions de tonnes dans les prévisions pour 2024-25 est énorme et équivaut à près de 400 millions de boisseaux, soit environ 18 % du total des exportations de maïs américain prévues pour 2024-25. La Chine a récemment représenté jusqu'à 31 % des exportations annuelles de maïs des États-Unis (2020-21), mais seulement 7 % ont été acheminés vers la Chine au cours des sept premiers mois de 2023-24.

L'USDA prévoit que les exportations de maïs américain pour 2024-25 augmenteront de 2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,2 milliards de boisseaux, et l'agence a probablement alloué une partie de ces exportations à la Chine compte tenu de l'importance de l'objectif d'importation et de la modeste augmentation de 4 % de la récolte de maïs prévue par le Brésil pour 2024-25.

Les cargaisons de maïs brésilien ont commencé à arriver dans les ports chinois en janvier 2023, et le volume a explosé depuis lors, ce qui pourrait créer des divergences dans les données. Toutefois, dans le cas du soja, la variation des données du fournisseur provenait des exportations américaines et non des exportations brésiliennes, beaucoup plus importantes.

Les derniers chiffres des importations de maïs de la Chine pour les quatre campagnes de commercialisation jusqu'en 2023-24 sont tous plus élevés que les estimations initiales de la Chine. Les derniers chiffres de l'USDA sont supérieurs aux estimations initiales pour 2020-21 et 2022-23, inférieurs pour 2021-22 et inchangés pour 2023-24.

ÉCART DE PRODUCTION DU SOYBEAN

L'ajustement méthodologique effectué en mars par l'USDA place ses dernières estimations d'importations de soja chinoises pour 2022-23 et 2023-24 respectivement 7 % et 9 % au-dessus des estimations du ministère chinois. Mais la disparité dans les perspectives initiales pour 2024-25 est de 15 %, avec 14,4 millions de tonnes (529 millions de boisseaux) de plus pour l'USDA.

Tout comme pour le maïs, il convient d'examiner l'ensemble de la situation mondiale avant de tirer des conclusions, et l'on remarque immédiatement l'énorme récolte de soja brésilienne de l'USDA pour 2024-25, qui s'élève à 169 millions de tonnes, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente.

L'USDA a déjà fait l'objet d'un examen minutieux au cours des derniers mois en raison de ses objectifs relativement élevés pour la récolte 2023-24, mais il dispose également d'estimations très solides en matière d'exportations de soja brésilien qui correspondent à la récolte élevée, ce qui crée une certaine compensation sur le bilan.

L'USDA s'attend sans aucun doute à ce que la Chine soit le plus gros client de soja américain en 2024-25, mais la Chine n'a pour l'instant aucune nouvelle récolte de soja, de maïs ou de blé américain en stock. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes.