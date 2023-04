La NASA et l'agence scientifique sud-coréenne signeront mardi un accord visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche, alors que les deux alliés se rencontrent cette semaine pour développer des partenariats dans le domaine de la haute technologie et des liens en matière de sécurité afin de décourager la Corée du Nord.

Cet accord intervient alors que le président sud-coréen Yoon Suk Yeol entame cette semaine la première visite d'État de son pays à Washington depuis 12 ans pour un sommet bilatéral marquant le 70e anniversaire de l'alliance entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Pam Melroy, administrateur adjoint de la NASA, et Jong-Ho Lee, responsable du ministère sud-coréen des sciences et des technologies de l'information et de la communication, signeront mardi une déclaration commune d'intention pour la coopération en matière d'exploration spatiale et de sciences au Goddard Space Flight Center de l'agence spatiale américaine, dans le Maryland, ont indiqué le responsable de la Maison Blanche et un responsable de la NASA.

La déclaration commune, qui doit être signée avant une visite de Goddard par M. Yoon et la vice-présidente américaine Kamala Harris mardi, affirmera l'objectif des deux pays de travailler ensemble dans plusieurs domaines tels que les communications spatiales, la navigation spatiale et la recherche sur la lune, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Ces dernières années, la Corée du Sud a développé ses propres capacités spatiales et de lancement tout en se rapprochant des efforts spatiaux des États-Unis, alors que l'activité militaire mondiale augmente dans l'orbite terrestre et que l'exploration spatiale civile réapparaît comme un outil clé de la diplomatie.

En 2021, Séoul a signé les accords d'Artemis, un pacte bilatéral dirigé par les États-Unis qui définit des normes de comportement dans l'espace et sur la surface de la lune. L'année dernière, Séoul a lancé son orbiteur lunaire Korea Pathfinder à bord d'une fusée SpaceX pour effectuer des observations scientifiques dans l'orbite de la lune.

En décembre, les forces américaines en Corée ont mis en place une force spatiale dans le pays chargée de surveiller, de détecter et de suivre les missiles entrants, après que la Corée du Sud a mis en place le même mois sa propre unité spatiale dans le cadre de son armée de l'air.