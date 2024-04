Les États-Unis et la Russie devraient s'affronter au sujet des armes nucléaires dans l'espace mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, qui doit voter sur une résolution rédigée par les États-Unis appelant les pays à empêcher une course aux armements dans l'espace extra-atmosphérique.

Selon certains diplomates, la Russie devrait bloquer le projet de résolution. Les États-Unis ont pris cette décision après avoir accusé Moscou de mettre au point une arme nucléaire antisatellite destinée à être placée dans l'espace, une allégation que le ministre russe de la défense a catégoriquement démentie.

L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, et l'ambassadeur du Japon auprès des Nations unies, Yamazaki Kazuyuki, ont déclaré dans un communiqué commun vendredi qu'ils négociaient le projet de texte avec les membres du Conseil de sécurité depuis six semaines.

Le texte affirme l'obligation des États de respecter le traité sur l'espace extra-atmosphérique et appelle les pays à "contribuer activement à l'objectif de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et à la prévention d'une course aux armements dans l'espace".

Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967 interdit à ses signataires, dont la Russie et les États-Unis, de placer "en orbite autour de la Terre des objets porteurs d'armes nucléaires ou d'autres types d'armes de destruction massive".

La Russie et la Chine prévoient d'abord de soumettre un amendement au vote du Conseil. Cet amendement fait écho à une proposition faite en 2008 par les deux pays en faveur d'un traité interdisant "toute arme dans l'espace" et les menaces "ou l'usage de la force contre des objets spatiaux".

DÉSÉQUILIBRÉ ET NUISIBLE

L'amendement ne devrait pas être adopté, ont déclaré des diplomates. Pour être adoptés, l'amendement et le projet de résolution doivent recueillir au moins neuf votes favorables et aucun veto de la part de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France.

"Sans notre amendement, basé sur la résolution de l'Assemblée générale adoptée en décembre 2023, le texte présenté par les États-Unis sera déséquilibré, nuisible et politisé", a déclaré à Reuters l'ambassadeur russe adjoint à l'ONU, Dmitry Polyanskiy, ajoutant qu'il porterait également atteinte au régime juridique du Traité sur l'espace extra-atmosphérique.

M. Polyanskiy a déclaré que "toutes les questions relatives à cette sphère devraient être examinées par l'ensemble des États parties à ce traité et non par les seuls membres du Conseil de sécurité de l'ONU".

Les services de renseignement américains, selon trois personnes connaissant leurs conclusions, pensent que la capacité russe est une bombe nucléaire basée dans l'espace dont les radiations électromagnétiques, si elles explosaient, mettraient hors d'usage de vastes réseaux de satellites.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que la Russie n'avait pas encore déployé une telle arme.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré en février que la Russie était opposée au déploiement d'armes nucléaires dans l'espace.

Les gouvernements considèrent de plus en plus les satellites en orbite terrestre comme des atouts cruciaux qui permettent de déployer toute une série de capacités militaires sur Terre. Les communications basées dans l'espace et les drones connectés à des satellites dans le cadre de la guerre en Ukraine sont des exemples récents du rôle prépondérant de l'espace dans la guerre moderne.

La Russie a envahi l'Ukraine voisine en février 2022.