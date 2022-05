Les États-Unis et le Canada enquêtent sur une épidémie d'hépatite A liée à des fraises biologiques

Quinze maladies ont été signalées en Californie, et une dans le Minnesota et le Dakota du Nord, a indiqué la Food and Drug Administration américaine. Douze des personnes malades ont été hospitalisées, a déclaré la FDA sans donner de détails.

Le produit, qui a été distribué dans tout le pays, a été vendu sous la marque FreshKampo ou HEB entre le 5 mars et le 25 avril, a déclaré la FDA dans un communiqué samedi soir.

"Les personnes qui ont acheté les fraises fraîches et qui ont ensuite congelé ces fraises pour une consommation ultérieure ne doivent pas les consommer. Elles doivent être jetées", a-t-elle ajouté.

L'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments ont déclaré qu'elles enquêtaient sur des cas dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Les fraises biologiques importées ont été achetées entre le 5 et le 9 mars et ne sont plus disponibles à la vente au Canada, ont-elles précisé.

"D'après les résultats de l'enquête à ce jour, la consommation de fraises biologiques fraîches importées est la source probable de l'épidémie", ont déclaré les agences dans un communiqué.